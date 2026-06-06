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Gündem İstanbul Erkek Lisesi'nde 10 yıl sonra aynı rezalet
Gündem

İstanbul Erkek Lisesi'nde 10 yıl sonra aynı rezalet

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

1915 yılında Çanakkale Savaşı'na gönüllü katılan lise son sınıf öğrencilerinin cephede şehit düşmesi nedeniyle o yıl hiç mezun veremeyen İstanbul Erkek Lisesi, Alman ekolünün etkisiyle bugün bir skandalla gündeme geldi. Hadlerini aşan öğrenciler, “Kutlu Doğum” etkinliğine destek veren, Bosna’da soykırıma tabi tutulan Müslümanları anan müdürlerini protesto etti.

Çanakkale Savaşı'nda en onurlu kahramanlık destanı yazan İstanbul Erkek Lisesi (İEL), bugün bir skandalla gündeme geldi.

1915 yılında okulun son sınıf öğrencilerinin tamamı gönüllü olarak gittiği Çanakkale Cephesi'ne şehit düşünce o yıl hiç mezun veremeyen İstanbul Erkek Lisesi'nde bugün mezun olan öğrenciler, “Kutlu Doğum” etkinliğine destek veren, Bosna’da soykırıma tabi tutulan Müslümanları anan müdürlerini protesto etti.

Alman ekolünün etkisiyle büyüklerine olan saygılarını kaybeden öğrenciler, Okul Müdürü Hikmet Konar’ın konuşması başladığı sırada sırtlarını dönerek protesto eylemi yaptı.

 

Protestonun ardından müdürün konuşmasını kesmesiyle mezuniyet töreninin geri kalan kısmı okul yönetimi tarafından iptal edildi.

Veliler ile törende bulunan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür arasında sert tartışmalar yaşandı. 

2015 yılında okula atanan müdür Hikmet Konar'ı sırf milli manevi hassasiyetleri sebebiyle mezuniyet töreninde protesto eden zihniyet, 2025 yılı başında yeniden okula atanan aynı müdürü sırtlarını dönerek güya protesto etti.

"Alman lisesi" olarak bilinen okulda yaşanan rezalet, "10 yıldır değişen bir şey yok. Bu kadarına da pes" dedirtti.

 

Okul müdürü Konar, "Kutlu Doğum" etkinliğine destek verdiği, Bosna'da katledilen şehitleri andığı, İlim yayma Cemiyeti'nin okulu ziyaretine için verdiği ve sapkın cinsel tercihlere müsamaha göstermediği için, malum zihniyetin hedefi olmuştu.

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kısasa kısas sırtlarını dönen öğrencilere devlette sırtını dönsün ki hayatlarının dersini uygulamalı olarak alsınlar
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