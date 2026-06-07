ABD’den İran’a yeni hamle! Hürmüz’de İHA krizi

Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükseliyor. ABD Merkez Komutanlığı (United States Central Command), yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı çevresinde faaliyet gösteren İran’a ait 2 tek yönlü saldırı insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu İHA’ların uluslararası deniz trafiği için tehdit oluşturduğu öne sürülürken, ABD güçlerinin bölgede yüksek alarm seviyesinde görev yapmaya devam ettiği belirtildi.

Hürmüz Boğazı yeniden kriz merkezi

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Strait of Hormuz son yıllarda ABD ile İran arasındaki gerilimlerin merkezinde yer alıyor. Washington yönetimi, bölgede seyrüsefer güvenliğini sağladığını savunurken, Tahran ise ABD'nin askeri varlığını bölgesel istikrarı bozan unsur olarak görüyor.

İsrail-İran geriliminin gölgesinde

Son dönemde İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar ve bölgesel vekil güçler üzerinden yürüyen çatışmalar, Orta Doğu'da yeni bir savaş ihtimalini gündemde tutuyor. ABD'nin İran İHA'larını düşürdüğünü açıklaması, Washington'un Tel Aviv yönetimine verdiği desteğin askeri boyutta da sürdüğü yönünde yorumlara neden oldu.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanacak herhangi bir askeri tırmanmanın sadece bölgesel değil küresel ekonomik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle enerji sevkiyatının sekteye uğraması halinde petrol ve doğal gaz fiyatlarında yeni dalgalanmaların yaşanabileceği belirtiliyor.

Bölgesel savaş endişesi

ABD'nin son hamlesi, İran ile İsrail arasında doğrudan bir çatışma ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını bir kez daha ortaya koydu. Diplomatik kanallar açık tutulmaya çalışılsa da Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişme, Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes ortamının ne kadar hassas olduğunu gözler önüne serdi.

İran cephesinden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, gözler önümüzdeki günlerde Tahran'ın vereceği olası karşılığa çevrildi. Bölge uzmanları, atılacak her yeni adımın ABD-İsrail-İran hattındaki dengeleri yeniden şekillendirebileceği uyarısında bulunuyor.