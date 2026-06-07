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Medya Kurtlar Vadisi'ndeki Mehmet Karahanlı gerçek hayatta Rahmi Koç çıktı!
Medya

Kurtlar Vadisi'ndeki Mehmet Karahanlı gerçek hayatta Rahmi Koç çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kurtlar Vadisi'ndeki Mehmet Karahanlı gerçek hayatta Rahmi Koç çıktı!

İlk 97 bölümüyle Bir türkiye efsanesi olan Kurtlar vadisi dizisindeki bir çok karakterin gerçek hayatta karşılığı olduğu biliniyordu. Laz Ziya-Dündar Kılıç, Memati-Muradi Güler, Kürt Bedo- Kürt İdris, Pala- Yeşil gibi. Mehmet Karahanlı'nın da Türkiye'nin en zengin ve gizemli ismi olan Rahmi Koç olduğu düşünülüyor.

İlk 97 bölümüyle Bir türkiye efsanesi olan Kurtlar vadisi dizisindeki bir çok karakterin gerçek hayatta karşılığı olduğu biliniyordu. Laz Ziya-Dündar Kılıç, Memati-Muradi Güler, Kürt Bedo- Kürt İdris, Pala- Yeşil gibi. Mehmet Karahanlı'nın da Türkiye'nin en zengin ve gizemli ismi olan Rahmi Koç olduğu düşünülüyor.

Dizideki bazı karakterler Gerçek hayata bir kaç kişiyi birden temsil ediyordu. Para karakteri görünüşüyle MİT'çi Tarık Ümit, İcraatleriyle JİTEM'ci Yeşil, Gücü ile emekli asker Korkut Eken'i temsil ediyordu.

Mehmet karahanlı evinde suikaste uğrama şekli ile Özdemir Sabancı, mason tapınağında öldürülmesi ile Üzeyir Garih, Medya gücü ve isim benzerliği ile Mehmet Emin Karamehmet, dizide Türkiye'nin en güçlü ve zengin ismi olması ve uluslararası karanlık bağlantılarıyla ve yüz benzerliğiyle de Rahmi Koç'u canlandırıyordu.

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