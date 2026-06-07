  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş'a Cezayirli sağ kanat: Rakamları inanılmaz ABD - İsrail saldırılarından kaynaklı Denizde petrol kirliliği tehditi ABD’den Tahran’a darbe! İran’ın parasıyla Körfez’i onaracaklar Can Polat'ın suikastında silah kuryesi 'Dalton'u böyle paketlediler: O detay deşifre etti, Dilan Polat'a şok ceza
Spor
5
Yeniakit Publisher
Beşiktaş'a Cezayirli sağ kanat: Rakamları inanılmaz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş'a Cezayirli sağ kanat: Rakamları inanılmaz

İtalyan ekibi Frosinone önümüzdeki sezon Serie A'da mücadele edecek. Bu başarıda en büyük pay sahiplerinden biri; Fares Ghedjemis'di... Beşiktaş, Cezayirli kanat için gaza basacak.

#1
Foto - Beşiktaş'a Cezayirli sağ kanat: Rakamları inanılmaz

Teknik direktörünü belirleyen Beşiktaş, kanatlarını da güçlendirmek istiyor. Hem sağ hem de sol taraf için oyuncu aranıyor. Ve sağ kanada çok sürpriz bir isim monte edilebilir. Serie B'yi 2. sırada tamamlayan Frosinone, önümüzdeki sezon Serie A'da mücadele edecek.

#2
Foto - Beşiktaş'a Cezayirli sağ kanat: Rakamları inanılmaz

Ve hiç şüphesiz bu başarıdaki en büyük pay sahiplerinden biri Fares Ghedjemis'di... 23 yaşındaki sağ kanat, Serie B'de 37 maça çıktı. Sahada 3.024 dakika kaldı. 15 gol ve 3 asist üretti.

#3
Foto - Beşiktaş'a Cezayirli sağ kanat: Rakamları inanılmaz

1.83 boyundaki futbolcunun Frosinone ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi var. Tahmini piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...

#4
Foto - Beşiktaş'a Cezayirli sağ kanat: Rakamları inanılmaz

Fares Ghedjemis, Dünya Kupası'nda da Cezayir Milli Takımı ile boy gösterecek. Beşiktaş Yönetimi'nin bu hamleyi bir an önce bitirmek istediği öğrenildi. Çünkü dev organizasyonun ardından oyuncunun peşine birçok kulüp takılabilir. Fares Ghedjemis'in de Beşiktaş'ın ilgisinden haberdar olduğu ve bu seçeneğe sıcak baktığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamar Tanrıyar Ekrem İmamoğlu’nu rezil rüsva etti. "Çişim Geldi, Durmadılar!"
Gündem

Tamar Tanrıyar Ekrem İmamoğlu’nu rezil rüsva etti. "Çişim Geldi, Durmadılar!"

Tamar Tanrıyar, son yayınında Ekrem İmamoğlu’nun cezaevi aracındaki "çay-çiş molası" talebinin reddedilmesine mizahi bir dille yaklaşarak yi..
Buca belediye başkanı tutuklandı
Gündem

Buca belediye başkanı tutuklandı

İzmir'de CHP'li belediyelerdeki talan, rüşvet ve usulsüzlük sarmalına bir yenisi daha eklendi. Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen dev yols..
Koç tepkiler üzerine geri adım attı: Rezil fıkra için iki satırlık özür!
Gündem

Koç tepkiler üzerine geri adım attı: Rezil fıkra için iki satırlık özür!

Fıkra adı altında Kürt kadınları aşağılayan ve siyasi çevrelerden, STK’lardan, Kürt vatandaşlarımızdan büyük tepki gören Koç Holding Onursal..
Ağzı bozuk Rahmi Koç'a soruşturma! Bakan Gürlek: Bu nezaketsizlik kabul edilemez
Gündem

Ağzı bozuk Rahmi Koç'a soruşturma! Bakan Gürlek: Bu nezaketsizlik kabul edilemez

Rahmi Koç'un katıldığı bir açılış programında sarf ettiği sözler yargıya taşındı. Sosyal medyada ve basında infiale sebep olan görüntüler üz..
Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret! Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarı
Gündem

Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret! Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarı

Mahkemenin mutlak butlan karar vererek iptal ettiği CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye B..
Güneydoğu bölgemiz tehlikede mi? İsrail, Türkiye'nin dibine gizli üsler yerleştirdi!
Gündem

Güneydoğu bölgemiz tehlikede mi? İsrail, Türkiye'nin dibine gizli üsler yerleştirdi!

Terörist çocuk katili İsrail’in, Irak topraklarını bir sıçrama tahtası olarak kullanarak İran’a yönelik gizli askeri operasyonlar yürüttüğü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23