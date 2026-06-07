Beşiktaş'a Cezayirli sağ kanat: Rakamları inanılmaz
İtalyan ekibi Frosinone önümüzdeki sezon Serie A'da mücadele edecek. Bu başarıda en büyük pay sahiplerinden biri; Fares Ghedjemis'di... Beşiktaş, Cezayirli kanat için gaza basacak.
İtalyan ekibi Frosinone önümüzdeki sezon Serie A'da mücadele edecek. Bu başarıda en büyük pay sahiplerinden biri; Fares Ghedjemis'di... Beşiktaş, Cezayirli kanat için gaza basacak.
Teknik direktörünü belirleyen Beşiktaş, kanatlarını da güçlendirmek istiyor. Hem sağ hem de sol taraf için oyuncu aranıyor. Ve sağ kanada çok sürpriz bir isim monte edilebilir. Serie B'yi 2. sırada tamamlayan Frosinone, önümüzdeki sezon Serie A'da mücadele edecek.
Ve hiç şüphesiz bu başarıdaki en büyük pay sahiplerinden biri Fares Ghedjemis'di... 23 yaşındaki sağ kanat, Serie B'de 37 maça çıktı. Sahada 3.024 dakika kaldı. 15 gol ve 3 asist üretti.
1.83 boyundaki futbolcunun Frosinone ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi var. Tahmini piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...
Fares Ghedjemis, Dünya Kupası'nda da Cezayir Milli Takımı ile boy gösterecek. Beşiktaş Yönetimi'nin bu hamleyi bir an önce bitirmek istediği öğrenildi. Çünkü dev organizasyonun ardından oyuncunun peşine birçok kulüp takılabilir. Fares Ghedjemis'in de Beşiktaş'ın ilgisinden haberdar olduğu ve bu seçeneğe sıcak baktığı belirtildi.
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