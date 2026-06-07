Beşiktaş'a Cezayirli sağ kanat: Rakamları inanılmaz

Fares Ghedjemis, Dünya Kupası'nda da Cezayir Milli Takımı ile boy gösterecek. Beşiktaş Yönetimi'nin bu hamleyi bir an önce bitirmek istediği öğrenildi. Çünkü dev organizasyonun ardından oyuncunun peşine birçok kulüp takılabilir. Fares Ghedjemis'in de Beşiktaş'ın ilgisinden haberdar olduğu ve bu seçeneğe sıcak baktığı belirtildi.