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Dünya İsrail 10 Filistinliyi daha katletti!
Dünya

İsrail 10 Filistinliyi daha katletti!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
İsrail 10 Filistinliyi daha katletti!

Sözde ateşkes ilan edildi ancak İsrail her gün çok sayıda masum Filistinliyi öldürmeye devam ediyor. Son olarak Gazze'deki saldırılarda son 24 saatte 10 masum sivilin daha şehit olduğu açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 10 ölü ve 36 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 961 kişinin öldürüldüğü, 3 bin 20 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 782 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 971'e, yaralı sayısının da 173 bin 128'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâla binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​

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