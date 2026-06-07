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Avrupa Yunanistan 5,2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı
Avrupa

Yunanistan 5,2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yunanistan 5,2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

Yunanistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssünün Atina'nın yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Halkida kentine yakın bir nokta olduğu kaydedilen deprem, yerin 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yunanistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında, saat 13.02'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Merkez üssünün Atina'nın yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Halkida kentine yakın bir nokta olduğu kaydedilen deprem, yerin 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası açıklarında meydana gelen ve en büyüğü 5,2 büyüklüğüne ulaşan deprem serisi bölgede paniğe neden oldu. Atina'da da hissedilen sarsıntıların ardından bazı yollarda heyelanlar meydana gelirken, yetkililer artçı depremlere karşı uyarıda bulundu.

Yunanistan'ın kuzeyindeki Eğriboz Adası açıklarında öğle saatlerinde meydana gelen bir dizi deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Yerel saatle yaklaşık 13.00'te North Euboean Gulf bölgesinde art arda kaydedilen depremlerin en büyüğünün yaklaşık 5,2 büyüklüğünde olduğu bildirildi

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