Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de bugün seçim yapılacak!
Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde bugün yerel ara seçim yapılacak.
Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde bugün yerel ara seçim yapılacak.
Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan altı yerleşim yerinde bugün yerel ara seçim heyecanı yaşanıyor. Seçmenler, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gidiyor.
Yerel ara seçim kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'deki Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde oy kullanılıyor.
Ayrıca Türkiye genelinde çeşitli illerde bulunan 362 mahallede de muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin belirlenmesi amacıyla seçim yapılıyor.
Oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak. Seçmenler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.
Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi doğrultusunda gerçekleştirilen seçimlere 27 siyasi parti katılıyor. Partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralamaları ise 21 Nisan'da çekilen kura sonucunda belirlenmişti.