Montella'dan maç sonrası açıklama! "Elimizden geleni yapacağız"

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık sınavında Venezuela’yı 2-1 mağlup ederek moral depolarken, maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella değerlendirmelerde bulundu. Mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Montella, buna rağmen geliştirilmesi gereken yönleri not aldıklarını söyledi.

AMilli Takım, 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalar yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzon Montella, galibiyeti değerlendirdi.

Montella şu ifadeleri kullandı:

"BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Bireysel isabet yüzdesi takımla oynadık, bunu biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz ama geliştirmemiz gereken yerleri not aldık. Bugün sevgiyi ve tutkuyu çok hissettik. Nereye gidersek gidelim taraftarlarımız bizimle. Sorumluluklarımız yüksek. Ülkemizi temsil ederken yüreğimizle sahada olmalıyız ve en iyisini yapmalıyız. Futbol; bir ülkenin en iyi tanıtımıdır. Biz de elimizden geleni sahada yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."