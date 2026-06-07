7 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(١١٥) وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضٖيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنٖينَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(115) Sabret! Allah güzel davrananların mükâfatını zayi etmez.



(Hûd Suresi, 11/115) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Hz. Peygamber’in şahsında bütün insanlara hitap ederek yukarıda geçen ilâhî emir ve yasakları yerine getiren kimselerin bazı sıkıntılarla karşılaşacağına işaret etmekte ve sabretmeyi öğütlemektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 205-206





HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyâdan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi."



Kaynak:Tirmizî, Tıbb 1, (2037)





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