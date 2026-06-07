7 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (7 Haziran 2026)
AYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(١١٥) وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضٖيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنٖينَ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(115) Sabret! Allah güzel davrananların mükâfatını zayi etmez.
(Hûd Suresi, 11/115) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Hz. Peygamber’in şahsında bütün insanlara hitap ederek yukarıda geçen ilâhî emir ve yasakları yerine getiren kimselerin bazı sıkıntılarla karşılaşacağına işaret etmekte ve sabretmeyi öğütlemektedir.
Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 205-206
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyâdan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi."
Kaynak:Tirmizî, Tıbb 1, (2037)
GÜNÜN SÖZÜ: