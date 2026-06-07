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İSLAM 7 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

7 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
7 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (7 Haziran 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(١١٥) وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضٖيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنٖينَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(115) Sabret! Allah güzel davrananların mükâfatını zayi etmez. 

(Hûd Suresi, 11/115)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Hz. Peygamber’in şahsında bütün insanlara hitap ederek yukarıda geçen ilâhî emir ve yasakları yerine getiren kimselerin bazı sıkıntılarla karşılaşacağına işaret etmekte ve sabretmeyi öğütlemektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 205-206

 HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyâdan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi."

Kaynak:Tirmizî, Tıbb 1, (2037)


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