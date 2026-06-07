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Gündem Bu kadar da olmaz! Koç Holding'ten Gazeteciye tehdit!
Gündem

Bu kadar da olmaz! Koç Holding'ten Gazeteciye tehdit!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bu kadar da olmaz! Koç Holding'ten Gazeteciye tehdit!

Rahmi Koç’un soruşturma başlatılan iğrenç videosunu paylaşan gazeteci Erhan Gülenç, videoyu kaldırması için Koç Sağlık Grubu Başkanı tarafından tehdit edildiğini anlattı.

Rahmi Koç’un soruşturma başlatılan iğrenç videosunu paylaşan gazeteci Erhan Gülenç, videoyu kaldırması için Koç Sağlık Grubu Başkanı tarafından tehdit edildiğini anlattı.

İzmir Amerikan Hastanesi açılış töreninde anlattığı "Kürt kadın fıkrası" krize neden olan ve hakkında soruşturma başlatılan iş insanı Rahmi Koç'un videosunu yayınlayan gazeteci açıklama yaptı.

İzmirli gazeteci Erhan Gülenç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, videoyu kaldırması için tehdit edildiğini belirtti.

 

Gülenç, Koç Sağlık Grubu Başkanı Erhan Bulutçu'nun kendisini arayıp "Derhal bu videoyu kaldırın" dediğini söyledi. Gülenç şöyle konuştu:

"Bu videoyu biz çektik, biz yayınladık. Bu bizim gazetecilik anlamında onur duyacağımız bir yayın oldu. Bu videoyu yayınladıktan sonra Koç Sağlık Grubu Başkanı Erhan Bulutçu olduğunu öğrendiğim biri WhatsApp’tan aradı. Bana ‘Derhal bu videoyu kaldırın’ dedi. Ben de kaldırmayacağımı söyledim. ‘Kaldırmazsanız çok kötü olur’ dedi. Ben de ‘Beni tehdit mi ediyorsunuz’ dedim. ‘İyi görürsünüz’ dedi ve kapattı telefonu. Daha sonra Ankara’dan gazeteci olduğunu söyleyen biri aradı. ‘Ömer Bey ve ailenin kaldırılmasıyla ilgili ricası var, lütfen bu videoyu kaldırabilir misiniz’ dedi."

'Koç Sağlık Grubu'ndan başka üst düzey bir yönetici arayıp, özür diledi'

Gülenç ardından Koç Sağlık Grubu'ndan üst düzey bir yöneticinin daha kendisini arayıp özür dilediğini de ifade etti:

"Sonrasında beni Koç Sağlık Grubu'ndan üst düzey bir yönetici aradı. ‘Özür dileriz, tatsız bir konuşma olmuş. Biz burada Rahmi Bey aleyhine bir kampanya başlatılabileceğinden rahatsızız, belli bir yaşta insan, takdir sizin’ dedi. Ben de kapattım telefonu ve o videoyu kaldırmadım. Biz gazeteci olarak görevimizi yaptık. Bundan sonrası artık adaletin işi."

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Yorumlar

SELAM

HELAL OLSUN ASLN PARÇASI. HELAL SÜT EMMİŞ . BU LANETLİ SİYONİST MAŞALARI TARİH BOYUNCA HEP BÜYLE BAZEN TEHDİT BAZEN RİCA BAZEN RÜŞVET LE İŞ GÖRDÜKLERRİ BELLİ GİBİ.
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