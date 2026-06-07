Başına 3 milyon euro ödül koydular!

Mali'deki askeri cunta, ülkede faaliyet gösteren en etkin cihat yanlısı grup olan Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin'in (CNİM) lideri İyad Ag Gali'nin yakalanması veya etkisiz hale getirilmesine yardımcı olacak bilgiler karşılığında 2 milyar CFA frangı (yaklaşık 3 milyon euro) ödül verileceğini duyurdu.

Askeri cuntanın kontrolündeki Güvenlik Bakanlığı tarafından devlet televizyonunda okunan açıklamada, Ag Gali'nin yardımcısı Amadu Kufa'nın yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara da 1,5 milyar CFA frangı (yaklaşık 2,3 milyon euro) ödül verileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Tuareg isyancı liderlerinden biri olan Alghabass Ag Intalla'nın da arananlar listesine eklendiği ve hakkında bilgi paylaşanlara nakit ödül ödeneceği kaydedildi.

Bakanlık, söz konusu kişilerin "ülke topraklarında insanların ve malların güvenliğini tehdit eden terör eylemlerinin planlanması, organize edilmesi ve uygulanmasına karıştıkları iddiasıyla" arandığını bildirdi.

Karar, 25 Nisan'da CNİM ile Tuareg gruplarının ortaklaşa düzenlediği ve son yılların en büyük saldırılarından biri olarak nitelenen operasyonun ardından geldi. Saldırılarda Mali ordusundan çok sayıda kişinin öldüğü, bunlar arasında Savunma Bakanı Sadio Camara'nın da bulunduğu belirtilmişti.

Kendisi de aslen bir Tuareg olan İyad Ag Gali, bugün Sahel bölgesindeki en etkili cihat yanlısı grup olan CNİM'in lideri konumunda bulunuyor. Ag Gali aynı zamanda ABD'nin "terör listesinde" yer alıyor ve hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılmış bir yakalama kararı bulunuyor.

2017 yılında kurulan CNİM, El Kaide bağlantılı grupların birleşmesiyle ortaya çıkmış ve Mali başta olmak üzere Burkina Faso ile Nijer'de çok sayıda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

General Assimi Goita liderliğindeki askeri cunta 2020 yılında gerçekleştirdiği darbeyle iktidara gelirken, ülkede güvenliği yeniden tesis etme sözü vermişti. Ancak cunta yönetimi daha sonra sivil yönetime geçiş takvimini erteledi ve Temmuz 2025'te Goita'ya seçim yapılmaksızın beş yıllık yenilenebilir bir cumhurbaşkanlığı dönemi tanıdı.

Analistler, son dönemde CNİM'in hem Mali ordusuna hem de devlet kurumlarına yönelik saldırılarını artırdığını, özellikle kuzey ve orta bölgelerde yönetimin güvenlik alanındaki zorluklarının sürdüğünü belirtiyor.

Kaynak: Mepa News