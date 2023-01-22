Sen ne yaptın Valentin Rosier! Yönetim ne ceza verecek?
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor deplasmanına çıktı. Siyah - beyazlılar; karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrılırken, Valentin Rosier, 90+5. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Fransız futbolcunun hakem Mete Kalkavan'a yaptığı itirazların ardından gördüğü kartın nedeni ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor deplasmanına çıktı. Siyah - beyazlılar; karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrılırken, Valentin Rosier, 90+5. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Fransız futbolcunun hakem Mete Kalkavan'a yaptığı itirazların ardından gördüğü kartın nedeni ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Redmond ve 42. dakikada Salih Uçan kaydetti.
Siyah - beyazlılarda Valentin Rosier, karşılaşmanın 90+5. dakikasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Yaşanan bir pozisyonun ardından hakem Mete Kalkavan'a yoğun itirazlarda bulunan Rosier, gördüğü kırmızı kartın ardından ise şaşkına döndü.
HAKEME KASIK BÖLGESİNİ GÖSTERİNCE...
Fransız futbolcunun kırmızı kart görme sebebi ise sonradan ortaya çıktı. Rosier'in, itirazları sırasında hakem Mete Kalkavan'a kasık bölgesini göstererek yürümesi nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldığı belli oldu.
Hakem Mete Kalkavan'ın da kararını siyah - beyazlı futbolculara açıklarken, Rosier'in o hareketini gösterdiği görüldü.