Sen nasıl annesin! 3 yaşındaki çocuğu önce tokatladı sonra yere fırlattı

Olay, 17 Ekim Salı günü Fatih Yedikule’de bulunan bir giyim mağazasında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yanında 3 yaşındaki erkek çocuğuyla mağazaya bir kadın girdi. Kadın, çocuğa aldığı eşofman takımını giydirmeye çalışırken çocuk hareket etmeye devam etti. Çocuğun kıyafetini giydirmekte zorlanan kadın, öfkelenerek çocuğa tokat attı. Hırsını alamayan kadın, çocuğu kaldırıp yere fırlattı.

Çocuğun ağladığını gören iş yeri çalışanları, güvenlik kamera görüntülerini izledi. Küçük çocuğun, yanındaki kadın tarafından şiddete uğradığını gören çalışanlar, durumu polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı görevlilere bildirdi. Kadın, ertesi gün dükkana gelerek mağaza çalışanlarına tehdit yağdırdı. Kadının, çocuğunun annesi olup olmadığı bilinmezken yetkililer konuyla ilgili çalışma başlattı.

“Kafası bir yere vursa çocuk ölecek”

Yaşananları anlatan mağaza sahibi Emrullah Bulgan, “Çocuğuna eşofman takım aldı. Çocuğa takımı giydirirken çocuğun ayağı kaydı. Çocuğu kaldırıp suratına vuruyor. O şekilde bir çocuğa vurulmaz. Daha sonra kaldırıp havlu gibi silkeliyor. Çocuğun kafası bir yere vursa çocuk ölecek. Çocuk 3 yaşında, o darbeleri kaldıracak yapıda değil. Sonra kasadaki kardeşime diyor ki: ‘Kıyafetleri giydirirken ağladı’. Halbuki burada kamera kaydı var. Kardeşim kendisini fark ediyor. Yanına gidiyor. Elbiseleri bahane ediyor. Elbise giyerken olduğunu söylüyor” dedi.

“Bir anne kalkıp çocuğuna bunu yapmaz”

Güvenlik kamera kayıtlarının mevcut olduğunu aktaran Bulgan, “Çocuğa vuruyor, biz bunu sosyal hizmetlere, emniyete de verdik. Dün de kendisi buraya gelip kardeşimi tehdit ediyor. ‘Biz yüzünü gördük, yüzünü tanıyorum artık senin, sokakta yakalayacağım’ diyor. Benim düşüncem bir anne kalkıp çocuğuna bunu yapmaz. Belki bakıcısı olabilir. Bakıcısıysa da insanın parasıyla kendi çocuğunu dövdürmesinin bir anlamı yok. Annesiyse de babasının bunlardan haberi olduğunu zannetmiyorum. Gereğinin yapılmasını bekliyorum” diye konuştu.