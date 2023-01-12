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Spor Sen daha oynatma Jesus! Arda'ya ilk resmi teklif geldi bile...
Spor

Sen daha oynatma Jesus! Arda'ya ilk resmi teklif geldi bile...

Arda Güler için İtalya Serie A lideri Napoli kapıda. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için Napoli Sportif Direktörü Giuntoli görüşmeleri başlatıyor. İtalyanlar genç yıldızı önemli bir potansiyel olarak görüyorlar.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 12:45:00 -
Sen daha oynatma Jesus! Arda'ya ilk resmi teklif geldi bile...

Arda Güler için İtalya Serie A lideri Napoli kapıda. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için Napoli Sportif Direktörü Giuntoli görüşmeleri başlatıyor. İtalyanlar genç yıldızı önemli bir potansiyel olarak görüyorlar.

Yeteneği ile herkesin dikkatini çeken Arda Güler için İtalya'dan Napoli teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'deki özel yeteneği ciddi bir yatırım fırsatı olarak gören İtalyan kulübü, sportif direktörü Giuntoli aracılığı ile ilk temaslara başlıyor. Napoli daha önce de Fenerbahçe'den bir başka genç yetenek Eljif Elmas ile birlikte Kim Min-Jae'yi transfer etmiş ve oyuncuların performanslarından çok memnun kalmıştı.

Akşam'a göre; Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin, Arda Güler için aylar süren bekleyişin ardından karar verdiği öğrenildi. İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre teklif yapmaya hazırlar ve resmi süreç başlıyor. Fenerbahçe adına transfer görüşmelerini Mario Branco yönetecek.

Arda Güler'in şu anki piyasa değeri ise 10 milyon euro civarlarında.

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