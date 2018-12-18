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Semizotlu tavuk tarifi

Semizotlu tavuk nasıl yapılır? İşte tarifi…

18 Aralık 2018 Salı 22:11
Semizotlu tavuk tarifi

MALZEMELER

2 adet kalçalı tavuk budu
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı sıcak su

İÇ MALZEME İÇİN

Yarım demet
Semizotunun yaprakları
5 dal taze soğan
1 su bardağı küp doğranmış
Beyaz peynir
1 diş dövülmüş sarmısak
Tuz
Karabiber

SOS İÇİN

Yarım demet semizotunun yaprakları
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet domates,
2 diş sarmısak
1 çorba kaşığı salça
1 çay bardağı bezelye
1 çay bardağı konserve mısır
Yarım çay bardağı su
Tuz
Karabiber

YAPILIŞI

İç malzeme için semizotu ve taze soğanı ince kıyıp bir kaba alın. Üzerine beyaz peynir, sarmısak, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Tavuk butlarının but kısmındaki kemiği olduğu gibi bırakıp, kalça kısmında kemik varsa çıkarın. Bu kısımdaki eti hafifçe döverek inceltin. Üzerine semizotlu harçtan koyup, sarın ve açılmasını önlemek için kürdanla tutturun. Zeytinyağını bir tavaya alıp tavukları önlü arkalı kızartın. Daha sonra üzerine su ekleyin. Tavanın kapağını kapatıp 20-25 dakika pişirin. Sos için 2 çorba kaşığı zeytinyağını geniş bir tavaya alın. Üzerine kabukları soyulup, küp doğranmış domates ve ince kıyılmış sarmısağı ekleyip soteleyin.Domates suyunu yarı yarıya çekince salçayı ilave edin. Bir-iki dakika sonra, bezelye ve mısırı katın. Bezelye yumuşayınca kıyılmış semizotu, tuz ve karabiber ekleyin. Birkaç dakika sonra suyu ekleyin ve pişmeye bırakın. Suyunu çekince ocaktan alın. Pişen tavukları servis tabağına alın ve dilimleyin. Yanına semizotlu sostan ekleyerek servis yapın.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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