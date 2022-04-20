Kur'an-ı kerim'de on dört secde Âyet-i kerimesi vardır. Bunlardan birini okuyan veya dinleyen kimseye secde etmek vâciptir. Bu secdeye "Tilâvet Secdesi" denir.

Tilavet secdesi hangi ayetlerde var?

Secde olan Âyet-i kerime'ler: A'râf (206), Ra'd (15), Nahl (49), İsrâ (107), Meryem (58), Hacc (18), Furkân (60), Neml (25), Secde (15), Sâd (24), Fussilet (37), Necm (62), İnşikâk (21), Alâk (19)

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilâvet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın "Allahu Ekber" denilerek secdeye varılır. Üç kere "Sübhane Rabbiyel Â'lâ" denir ve "Allahu Ekber" diyerek secdeden kalkılır. Ayağa kalkarken de "Semi'na ve Eta'nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr" denir.

Semi'na ve eta'na ğufraneke Rabbena ve ileyke'l-masîr manası nedir?

"Semi‘nâ ve eta‘nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr" "İşittik ve boyun eğdik, bağışlamanızı dileriz, ey Rabbimiz! dönüş sanadır!” (Bakara 2/285)