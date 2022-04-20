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İSLAM Semi'na ve eta'na ğufraneke Rabbena ve ileyke'l-masîr manası nedir?
İSLAM

Semi'na ve eta'na ğufraneke Rabbena ve ileyke'l-masîr manası nedir?

Tilavet secdesi yaparken "Semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileyke'l-masîr." duası okunur. Peki Semi'na ve eta'na ğufraneke Rabbena ve ileyke'l-masîr manası nedir? Semi'na ve eta'na ğufraneke Rabbena ve ileyke'l-masîr anlamı nedir? Semi'na ve eta'na ğufraneke Rabbena ve ileyke'l-masîr duası Türkçe manası ne anlama gelmekte?

Yeniakit Publisher
2022-04-20 16:01:00 - 2022-04-20 16:03:32
Semi'na ve eta'na ğufraneke Rabbena ve ileyke'l-masîr manası nedir?

Kur'an-ı kerim'de on dört secde Âyet-i kerimesi vardır. Bunlardan birini okuyan veya dinleyen kimseye secde etmek vâciptir. Bu secdeye "Tilâvet Secdesi" denir. 

Tilavet secdesi hangi ayetlerde var?

Secde olan Âyet-i kerime'ler: A'râf (206), Ra'd (15), Nahl (49), İsrâ (107), Meryem (58), Hacc (18), Furkân (60), Neml (25), Secde (15), Sâd (24), Fussilet (37), Necm (62), İnşikâk (21), Alâk (19)

tilavet secdesi yapılışı resimli

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilâvet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın "Allahu Ekber" denilerek secdeye varılır. Üç kere "Sübhane Rabbiyel Â'lâ" denir ve "Allahu Ekber" diyerek secdeden kalkılır. Ayağa kalkarken de "Semi'na ve Eta'nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr" denir.

Semi'na ve eta'na ğufraneke Rabbena ve ileyke'l-masîr manası nedir?

"Semi‘nâ ve eta‘nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr" "İşittik ve boyun eğdik, bağışlamanızı dileriz, ey Rabbimiz! dönüş sanadır!” (Bakara 2/285)

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