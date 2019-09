Semih Erden: Siz tatil yaparken...

A Milli Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Çekya mağlup olmasının ardından eleştirilen isimlerden biri olan Semih Erden, sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.

Semih Erden, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medyadan yanıt verirken, bundan sonra da her zaman göreve hazır olduğunu söyledi. İşte Semih Erden'in açıklamaları...



"Hep ben dinledim, biraz da siz dinleyin"



"Evet, 33 yaşındayım. Profesyonel basketbol kariyerimde iyisiyle kötüsüyle her şeyi yaşadım, herkese teşekkür ediyorum. Ama hak etmediğim şeyleri de hep yaşadım, işler kötü giderken Semih Erden suçlu. Şimdi ben anlatıyorum, hep ben dinledim biraz da siz dinleyin.



"Ne çektiğimi bir ben, bir de Allah biliyor"



"İlk önce bu turnuvayla başlamak istiyorum. Sezon bitiminde sadece iki gün tatil yaptım, o da zorunlu olarak arkadaşım evlendiği için. Yaklaşık iki aydan fazla bu turnuvaya hazırlandım. Nasıl mı? Siz tatil tatil yaparken ben köpek gibi çalıştım, neden mi çünkü milli forma başka bir dünya benim için. Yine milli forma uğruna sakatlandım, tam formdayken iki hafta sadece yürüyebildim. Üçüncü hafta turnuvaya yetişebilmek için ikinci antrenmandan sonra sekerek maç oynadım ve turnuva başlayana kadar böyle devam etti. Evet, toparlanmak kolay değil çünkü pivot olduğum için toparlanma süreci uzun oluyor. Ne çektiğimi bir ben, bir de Allah biliyor. Ama olsun, ben yine sakatlandım ama yine de kaçmazdım, yaza en iyi şekilde hazırlandım."



"Başkaları telefonlarını bile açmaz"



"Biraz daha geriye gidiyorum. NBA'de oynarken hem omuz hem de sporcu fıtığı ameliyatı oldum. NBA'deki takımımın doktoru "Dört ay oynamayacaksın." dedi. Ama aynı sene içinde yine milli takıma geldim. Not: Başkaları telefonları açmaz ama onlara bir şey olmaz, ne hikmetse konu Semih Erden olunca manşetten haberi yayımlanıyor."



"Görevden hiç kaçmadım"



"Neyse, daha geriye gideyim. 2010 Dünya Şampiyonası... Türkiye'deki hayatımın hiç kuşkusuz en iyi yılı diyebilirim. Fenerbahçe'deki şampiyonluğun üstüne dünya ikincisi olduk. Omzumdaki yırtık ve koluma aldığım her darbe ile kolumu belli bir süre hissetmiyordum ama önemli değildi. Çünkü bayrağım söz konusu olunca ben hiç görevden kaçmadım. Karakterime ters, hep de öyle oldu."



"Yine her zaman göreve hazırım"



"Tabii ki hatalarım yok demiyorum, kimse sütten çıkmış ak kaşık değil ama ben bedelini her zaman ödedim, bunu herkes bilsin yeter. Bunları yazmamın sebebi de herkesin bilmesini istemem. Kariyerim boyunca her zaman göreve hazırım, bu böyle bilinsin."