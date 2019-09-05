0553 313 94 23

Semih Erden: Siz tatil yaparken...

A Milli Basketbol Takımımızın pivotu Erden, Çekya mağlubiyetinin ve Dünya Kupası'na veda etmemizin ardından eleştirilere yanıt verdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:09
Semih Erden: Siz tatil yaparken...

A Milli Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Çekya mağlup olmasının ardından eleştirilen isimlerden biri olan Semih Erden, sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.

Semih Erden, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medyadan yanıt verirken, bundan sonra da her zaman göreve hazır olduğunu söyledi. İşte Semih Erden'in açıklamaları...

"Hep ben dinledim, biraz da siz dinleyin"

"Evet, 33 yaşındayım. Profesyonel basketbol kariyerimde iyisiyle kötüsüyle her şeyi yaşadım, herkese teşekkür ediyorum. Ama hak etmediğim şeyleri de hep yaşadım, işler kötü giderken Semih Erden suçlu. Şimdi ben anlatıyorum, hep ben dinledim biraz da siz dinleyin.

"Ne çektiğimi bir ben, bir de Allah biliyor"

"İlk önce bu turnuvayla başlamak istiyorum. Sezon bitiminde sadece iki gün tatil yaptım, o da zorunlu olarak arkadaşım evlendiği için. Yaklaşık iki aydan fazla bu turnuvaya hazırlandım. Nasıl mı? Siz tatil tatil yaparken ben köpek gibi çalıştım, neden mi çünkü milli forma başka bir dünya benim için. Yine milli forma uğruna sakatlandım, tam formdayken iki hafta sadece yürüyebildim. Üçüncü hafta turnuvaya yetişebilmek için ikinci antrenmandan sonra sekerek maç oynadım ve turnuva başlayana kadar böyle devam etti. Evet, toparlanmak kolay değil çünkü pivot olduğum için toparlanma süreci uzun oluyor. Ne çektiğimi bir ben, bir de Allah biliyor. Ama olsun, ben yine sakatlandım ama yine de kaçmazdım, yaza en iyi şekilde hazırlandım."

"Başkaları telefonlarını bile açmaz"

"Biraz daha geriye gidiyorum. NBA'de oynarken hem omuz hem de sporcu fıtığı ameliyatı oldum. NBA'deki takımımın doktoru "Dört ay oynamayacaksın." dedi. Ama aynı sene içinde yine milli takıma geldim. Not: Başkaları telefonları açmaz ama onlara bir şey olmaz, ne hikmetse konu Semih Erden olunca manşetten haberi yayımlanıyor."

"Görevden hiç kaçmadım"

"Neyse, daha geriye gideyim. 2010 Dünya Şampiyonası... Türkiye'deki hayatımın hiç kuşkusuz en iyi yılı diyebilirim. Fenerbahçe'deki şampiyonluğun üstüne dünya ikincisi olduk. Omzumdaki yırtık ve koluma aldığım her darbe ile kolumu belli bir süre hissetmiyordum ama önemli değildi. Çünkü bayrağım söz konusu olunca ben hiç görevden kaçmadım. Karakterime ters, hep de öyle oldu."

"Yine her zaman göreve hazırım"

"Tabii ki hatalarım yok demiyorum, kimse sütten çıkmış ak kaşık değil ama ben bedelini her zaman ödedim, bunu herkes bilsin yeter. Bunları yazmamın sebebi de herkesin bilmesini istemem. Kariyerim boyunca her zaman göreve hazırım, bu böyle bilinsin."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 22:09
  1. Basketbol Haberleri
  2. Basketbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
    1. Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı..
    2. Kahramanmaraş’ta kızlar arasında tekme..
    3. "İran'ın adımı endişe verici"
    4. Tatvan Belediyesinden “VEDAŞ”..
    5. Ardahan’da dolu yağışı hayatı olumsuz..
    6. Burhaniye’ de çalılık yangını büyük..
    7. Somali’de yıllar sonra galibiyet..
    8. TTK’da meydana gelen iş kazasında 1..
    9. Fransa'dan İran'a "nükleer anlaşmaya..
    10. Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobil..
    11. Sudan'da hükümet kuruldu
    12. Alanyaspor'da Fenerahçe maçı..
    13. AK Parti'den dört isme tebligat..
    14. B12 vitamini hangi yiyeceklerde var?
    15. Kahramanmaraş’ta otobüs şoförünü..
    16. Gram ve çeyrek altın kapanışta ne..
    17. Giresun’da trafik kazası: 2 kişi yaralı
    18. Semih Erden: Siz tatil yaparken...
    19. Yenice’de su kullanamayan köylülere..
    20. Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e..
    21. Pakistan’da 2 bombalı saldırı: 1 ölü,..
    22. Devletin yardım kömürlerini böyle..
    23. 'İstediğimiz sonuçları alamadık ama...'
    24. 'Fenerbahçe maçında hedefimiz 3 puan'
    25. Karabük’teki FETÖ operasyonunda 1..
    26. Öldürülen terörist zırhlı araca EYP’li..
    27. Bursa'da çocuklarına alkol içiren anne..
    28. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    29. HDP'lilerin saldırısına uğrayan Vatan..
    30. Rusya Devlet Başkanı Putin'den Abe'nin..
    Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı
    Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme