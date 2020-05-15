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Şemdinli'de 230 çocuk bayram öncesi sevindirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:09:01 -
Şemdinli'de 230 çocuk bayram öncesi sevindirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Şemdinli Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı öncesi 230 yetim, öksüz ve şehit çocuğuna bayramlık kıyafet hediye etti.

İlçe Kaymakamlığı İran sınırındaki Tekelli köyünde yaşayan yetim, öksüz ve şehit çocuklarını unutmayarak onları bayram öncesi sevindirdi.

Kaymakam Yakup Güven ve Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, aldıkları kıyafetleri çocukların evlerine giderek teslim etti.

Çocukları sevindiren Kaymakam Güven ve Jandarma Komutanı Carık, ailelerle de sohbet ederek, sıkıntı ve taleplerini dinledi.

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