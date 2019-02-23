Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

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Ülke TV ekranlarında yayınlanan ve Turgay Güler'in sunduğu Sıradışı programında yaşanan hırsızlık olayları tartışma konusu oldu. Ülke Tv Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Yazar Hasan Öztürk'ün sözleri gündem olurken programa sosyal medya hesabından yorum yapan Doç. Dr. Selman Öğüt'ün de "Elini keselim" sözleri büyük destek gördü.

Hasan Öztürk'ten uyarı

Hasan Öztürk, yaşanan hırsızlık olaylarının devlete olan güveni sarstığını belirterek, "Devlet vatandaşın canını malını korumakla yükümlüdür. Hırısızların serbest bırakılması devlet otoritesini sarsar, adalete güveni yok eder. Bu işin hem emniyet ayağı var hem de yargı ayağı var. Bu hırsızlık olaylarından canı yanan vatandaş suçu iktidarda arıyor. Bu çok önemli bir konu yetkililer bu işe çok acil çözüm bulmalı." sözleriyle yetkilileri uyardı.

'Elini keselim' önerisi

Medipol Üniveristesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selman Öğüt, ise sosyal medya hesabından kritik bir yorumda bulundu. Öğüt, Twitter hesabından "Elini keselim diyince de insan hakları diyorlar. Evine girilenler hayvan sanki!?" yorumunu yaptı.

Sol kafa rahatsız oldu!

Doç. Dr. Selman Öğüt'ün yorumuna çok sayıda destek geldiği görüldü ancak sol kafa bu ifadeden rahatsız oldu.

Vatandaşları çileden çıkaran, onlarca kez bu suçu işlemesine rağmen yasaların engelleyemediği hırsızların İslam'ın bir hükmü olan 'elinin kesilmesi' önerisini skandal olarak yorumladı.

Hukukçu Selman Öğüt'ü hedef yapan sol medyanın, hırsızlar için endişelenmesi dikkat çekerken sosyal medyada gocunanlara için "Siz hırsız mısınız? Niye rahatsız oldunuz?" yorumları yapıldı.

İşte o solak medyanın hırsızları savunan manşetleri: