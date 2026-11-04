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Gündem Selma Savcı'dan TikTok için sert çağrı: “Bu bela tümüyle yok edilmeli!”
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Selma Savcı'dan TikTok için sert çağrı: “Bu bela tümüyle yok edilmeli!”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Selma Savcı'dan TikTok için sert çağrı: "Bu bela tümüyle yok edilmeli!"

Yeni Akit yazarı Selma Savcı, TikTok'ta aile bireylerinin katıldığı canlı yayınları sert sözlerle eleştirdi. İzlenme ve sanal hediye kazanmak uğruna aile mahremiyetinin hiçe sayıldığını belirten Savcı, devlet yetkililerine TikTok'un tamamen kapatılması çağrısında bulundu.

Yeni Akit yazarı Selma Savcı, bugünkü köşe yazısında TikTok'un aile yapısı ve toplumsal ahlak üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Bir kadın ile iki erkeğin ev ortamında gerçekleştirdiği canlı yayındaki davranışları eleştiren Savcı, “Mahrem olan bir aile hayatının bile saçma sapan eylemler ve hareketlerle ne denli itibarsızlaştırıldığını” belirterek izlenme ve sanal hediye uğruna yapılan yayınlara tepki gösterdi.

“TİKTOK BELASI TÜMÜYLE YOK EDİLMELİ”

15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri de değerlendiren Savcı, alınan tedbirleri olumlu bulmakla birlikte daha kapsamlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Devlet yetkililerine seslenen Savcı, “Bu TikTok belasının tümüyle yok edilmesi” yönündeki talebini dile getirdi.

Aile kurumunun korunmasının önemine dikkat çeken yazar;

“Aile hayatının güzelliği başka hiçbir şeyde yoktur. Bir memleketin yükselmesi ev ve aile muhabbetine bağlıdır.” diyeren önemli tespitlerde bulundu.

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