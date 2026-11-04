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Teknoloji Google'dan milyonlarca Android kullanıcısını sarsan dev siber operasyon! Evdeki TV kutusuna gizlenen felaket ifşa oldu!
Teknoloji

Google'dan milyonlarca Android kullanıcısını sarsan dev siber operasyon! Evdeki TV kutusuna gizlenen felaket ifşa oldu!

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Google'dan milyonlarca Android kullanıcısını sarsan dev siber operasyon! Evdeki TV kutusuna gizlenen felaket ifşa oldu!

Google öncülüğünde gerçekleştirilen tarihi bir operasyonla, 1,3 milyondan fazla Android TV kutusunu ele geçiren devasa "XCPE" botnet ağı tamamen çökertildi.

İşin arkasında, Çinli cihaz üreticisi Videostrong'un fabrika çıkışında yerleştirdiği gizli bir tuzak olduğu ortaya çıktı. Skandalın ardından Google, şirketin sertifikalı Android cihaz üretmesini ve yazılım tedarik etmesini tamamen yasaklayarak sektörde radikal bir adım attı.

Güvenlik uzmanları, "Fişini çekin ve çöpe atın!" uyarısında bulundu

MECOOL gibi popüler markaların cihazlarına imalat aşamasında gömülen "X.cpe" kodlu arka kapının kullanıcılar tarafından kaldırılamayacağı bildirildi. Bu yazılım, ev bağlantılarını siber korsanlara açarak Türkiye’deki kullanıcıları da doğrudan tehdit ediyor. Uzmanlar, tek çözümün bu televizyon kutularının kullanımını derhal durdurup imha etmek olduğunu vurguladı.

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