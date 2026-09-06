Mikrofonlara kafayı takan Özgür Özel alay konusu oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
CHP'li bölüp Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ne kadar boş işlerle uğraştığı bir kez daha gözler önüne serildi. Özel'in kürsüdeki mikrofonların yerini takıntı yapması, "Candy Crush mı oynuyorsun" yorumlarına neden oldu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne’de kameraların karşısına geçti. Burada yapılan bir basın açıklaması sırasında Özgür Özel’in tuhaf halleri dikkat çekti.
Özel’in, yanındaki şahsın konuşması sırasında önünde duran mikrofonlarla uzunca süre ilgilendiği görüldü.
Mikrofonları fark ettiği anda gözlerini büyükçe açan Özel’in, ardından hepsinin yerini tek tek değiştirmesi, “Yine boş işlerle ilgileniyor” dedirtti.
Sosyal medyada alay konusu olan görüntülerle ilgili, “Kendine yeni iş bulmuş. Özgür genel başkanlığı bırakıp mikrofon koordinatörü olsun” yorumu yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Cand Crush oynadığını mı sanıyor” diye sordu.
Gündem
Özgür Özel ve ekibi Mekke anlaşması ve yeni anayasaya hayır diyeceklerini açıkladı! İçeride darbecinin dışarıda siyonistin emrinde