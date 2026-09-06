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Siyaset Mikrofonlara kafayı takan Özgür Özel alay konusu oldu
Siyaset

Mikrofonlara kafayı takan Özgür Özel alay konusu oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP'li bölüp Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ne kadar boş işlerle uğraştığı bir kez daha gözler önüne serildi. Özel'in kürsüdeki mikrofonların yerini takıntı yapması, "Candy Crush mı oynuyorsun" yorumlarına neden oldu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne’de kameraların karşısına geçti. Burada yapılan bir basın açıklaması sırasında Özgür Özel’in tuhaf halleri dikkat çekti.

Özel’in, yanındaki şahsın konuşması sırasında önünde duran mikrofonlarla uzunca süre ilgilendiği görüldü.

Mikrofonları fark ettiği anda gözlerini büyükçe açan Özel’in, ardından hepsinin yerini tek tek değiştirmesi, “Yine boş işlerle ilgileniyor” dedirtti.

Sosyal medyada alay konusu olan görüntülerle ilgili, “Kendine yeni iş bulmuş. Özgür genel başkanlığı bırakıp mikrofon koordinatörü olsun” yorumu yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Cand Crush oynadığını mı sanıyor” diye sordu.

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Yorumlar

Şeker patlatmaca bul karayı al parayı

Bul karayı al parayı mı oynuyor yoksa şeker patlatmaca mı oynuyor bu Özgür özele tipitip diyorlardı şimdi artık başka şeyler de diyecekler anlaşılan Anka’yı iki başa koyuyor sonra aradaki bir mikrofonu düzeltiyor sonra arasına bir başkasını sonra beğenmiyor tekrar başa dönüyor bizim başımızı da döndür özel
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