Mikrofonlara kafayı takan Özgür Özel alay konusu oldu

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne’de kameraların karşısına geçti. Burada yapılan bir basın açıklaması sırasında Özgür Özel’in tuhaf halleri dikkat çekti.

Özel’in, yanındaki şahsın konuşması sırasında önünde duran mikrofonlarla uzunca süre ilgilendiği görüldü.

Mikrofonları fark ettiği anda gözlerini büyükçe açan Özel’in, ardından hepsinin yerini tek tek değiştirmesi, “Yine boş işlerle ilgileniyor” dedirtti.

Sosyal medyada alay konusu olan görüntülerle ilgili, “Kendine yeni iş bulmuş. Özgür genel başkanlığı bırakıp mikrofon koordinatörü olsun” yorumu yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Cand Crush oynadığını mı sanıyor” diye sordu.