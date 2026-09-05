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Dünya Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü
Dünya

Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü

İran’ın batısında yakıt yüklü tankerin karıştığı zincirleme kazanın ardından patlama meydana geldi. Hamedan-Senendec karayolundaki olayda 11 kişi hayatını kaybetti...

İran’ın batısındaki Hamedan-Senendec karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası ağır can kaybıyla sonuçlandı. Akaryakıt yüklü tankerin patlamasıyla alevler yükselirken, 11 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

 

Gökyüzü siyaha boyandı

İran’ın batısındaki Kürdistan eyaletinin Senendec kenti yakınlarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hamedan-Senendec karayolundaki kazaya akaryakıt yüklü bir tankerin de karıştığı ve kaza sonucunda patlama meydana geldiği bildirildi. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerinden gökyüzüne yoğun siyah duman yükseldi. Yetkililer, olayda 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

 

Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil yardım ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Eyalet Acil Servis Başkanı Babak Hedayi, kurtarma ve acil yardım ekiplerinin olayın ilk anlarından itibaren bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların durumunun değerlendirilmesi ve olay yerinin güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hedayi, kazanın nedeninin ve olayın diğer ayrıntılarının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

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