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Dünya Tüm ülke bunu konuşuyor! Ünlü sunucu idam edilecek
Dünya

Tüm ülke bunu konuşuyor! Ünlü sunucu idam edilecek

Yeniakit Publisher
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Tüm ülke bunu konuşuyor! Ünlü sunucu idam edilecek

Mısır’da televizyon sunucusu Sarah Khalifa ile 11 sanık, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı suçlarından idam cezasına çarptırıldı.

Mısır’da televizyon sunucusu Sarah Khalifa’nın da sanıkları arasında yer aldığı uyuşturucu davasında karar açıklandı. Kahire’de görülen davada Khalifa ile birlikte 11 kişi, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı suçlarından idam cezasına çarptırıldı.

 

750 kilogramdan fazla uyuşturucu madde

Mısır’da bir mahkeme, tanınmış televizyon sunucusu Sarah Khalifa ve 11 kişiyi geniş kapsamlı bir uyuşturucu davasında uyuşturucu üretmek ve kaçakçılığını yapmak suçlarından idam cezasına çarptırdı. Ülke basınında yer alan haberlerde, yetkililerin 750 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ve ham madde ele geçirdiği, uyuşturucu üretiminde kullanıldığı belirtilen iki adresin yanı sıra ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulduğu aktarıldı.

 

Asılarak idam cezası

Devlete ait Al-Ahram gazetesinin haberine göre, başkent Kahire’deki mahkeme, "uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeleri temin ederek uyuşturucu üretimi ve ticareti yapmayı amaçlayan organize suç örgütü kurmak, ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulundurmak ve taşımak" suçlarından Khalifa ve 11 sanığı asılarak idam cezasına mahkum etti.

 

Mahkeme ayrıca Khalifa ve diğer bazı sanıkları, genç bir erkeğin kaçırılması ve darp edilmesiyle ilgili ayrı bir davada 5’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

İdam kararı öncesinde mahkemenin, Mısır yasaları gereği idam davalarında zorunlu olan dini görüşü almak üzere Mısır Başmüftüsü Nazir Muhammed Ayyad’a başvurduğu kaydedildi. Mahkeme kararının temyize açık olduğu belirtildi.

 

Mısır’da hangi suçlara idam cezası uygulanıyor?

Khalifa’nın ayrıca bir estetik cerrahi kliniği ile parti ve etkinlik organizasyonları konusunda uzmanlaşmış bir yapım şirketinin sahibi olduğu belirtildi. 39 yaşındaki sunucu, güvenlik ve suçla ilgili konuları ele aldığı "Mission Impossible (İmkansız Görev)" adlı programıyla tanınıyor.

 

Mısır’da tasarlayarak adam öldürme, terör eylemleri, bazı tecavüz suçları ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarında idam cezası uygulandığı biliniyor. Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu’na göre, 2025 yılında ülkede 541 idam cezası verildi.

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Yorumlar

das

Mısır kadar olamadık adamlar sapkınları idam ediyor gözünün yaşına bakmıyor bizde hemen tüm CHP li Belediyeler uyuşturucu ile yakalanıyor ceza almadığı gibi oy oranı artıyor.
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