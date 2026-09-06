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Dünya Kremlin'den zirve açıklaması! Masada Ukrayna vardı
Dünya

Kremlin'den zirve açıklaması! Masada Ukrayna vardı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kremlin'den zirve açıklaması! Masada Ukrayna vardı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Ukrayna krizinin çözümünü ve Rusya-ABD ilişkilerini görüştüğünü açıkladı.

Moskova’da yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ayrıntıları Kremlin tarafından paylaşıldı. Uşakov, Witkoff ve Kushner’in Rusya’ya sekizinci ziyaretlerini gerçekleştirdiğini ve Putin tarafından kabul edildiğini belirtti.

Görüşmeyi “yapıcı, güvene dayalı ve faydalı” şeklinde nitelendiren Uşakov, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik olası çözüm yolları ile ikili ilişkilerdeki güncel konuların ele alındığını söyledi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova'ya ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bunun sekizinci ziyaret olduğuna dikkati çeken Uşakov, ABD'li temsilcilerin Putin tarafından kabul edildiğini kaydetti.

Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü, yapıcı, güvene dayalı ve faydalı olduğunu belirten Uşakov, görüşmede Ukrayna krizinin çözümü ve diğer güncel konuların ele alındığını bildirdi.

"Krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı"

Uşakov, Putin'in görüşmede, ABD'nin Ukrayna konusunda arabuluculuk rolünü takdir ettiğini, Trump'a meselenin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı teşekkür ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Görüşmede, son derece ciddi konular ele alındı. Rus tarafı, (Ukrayna'da) yürütülen özel askeri operasyon seyrinde oluşan durumla ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Rus ordusunun cephede ilerlediği ve belirlenen hedeflere ulaşılacağı belirtildi. Elbette, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı. Putin, Amerikalılarla meseleye siyasi diplomatik çözümlerin bulunmasına yönelik ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduğunu teyit etti."

ABD'li temsilcilerin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçeceğine işaret eden Uşakov, "Witkoff ve Kushner, Putin'in Ukrayna krizinin kalıcı barışçıl çözümüne dair değerlendirmelerini yarın Kiev'de yapacakları temaslarda kullanacakları konusunda söz verdi." dedi.

Uşakov, ABD'li temsilcilerin bu ziyarete ciddi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Onlar, yalnızca çatışmaların bir an önce sona ermesine yönelik isteklerini dile getirmekle kalmadı, olası çözüm yollarına ilişkin çeşitli öneriler de sundu." ifadelerini kullandı.

 "Görüşmede, ekonomik konular istişare edildi"

Putin'in görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin de ele alındığı bilgisini paylaşan Uşakov, "Ekonomik konular ile Rusya ve ABD arasında uygulanabilecek büyük ve karşılıklı fayda sağlayan projeler ayrıntılı şekilde istişare edildi." diye konuştu.

Uşakov, Rus ve ABD liderlerinin kişisel temaslarına devam edecekleri, Witkoff ve Kushner üzerinden yürütülen çalışmaların sürdürüleceği konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

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