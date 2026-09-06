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Ekonomi
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İstedikleri para tepki çekti: Fiyatlar 250 bin liraya dayandı!

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İstedikleri para tepki çekti: Fiyatlar 250 bin liraya dayandı!

Kırsaldan kente taşınma ve okulların açılmasıyla hareketlenen nakliyat sektöründe fiyatlar 250 bin liraya kadar dayandı.

#1
Foto - İstedikleri para tepki çekti: Fiyatlar 250 bin liraya dayandı!

Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanması yalnızca inşaat sektörünü değil, evden ev nakliyat ve lojistik sektöründeki hareketliliği de artırdı. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin ev bulma süreci ve tayin dönemi de bu artışa katkı sağladı. Hareketliliği fırsat bilen bazı firmalar fiyat artışına gitti. Ayrıca taşınma öncesinde verilen ücreti, taşınma esnasında artıran firmalar olduğuna ilişkin tüketici şikayetleri de arttı.

#2
Foto - İstedikleri para tepki çekti: Fiyatlar 250 bin liraya dayandı!

FİYATLAR UÇTU Son birkaç ay içinde nakliye ücretlerinde artış görüldü. Fatura gidilecek mesafeye, eşyaların miktarına, toplama, paketleme, montaj işlemlerinin yapılıp yapılmayacağına, evin oda sayısına, binada asansör olup olmamasına ve asansörlü nakliyat tercihine göre değişiklik gösteriyor. Oda sayısı 1+1 olan bir evin nakliyesi için maliyet 13 bin 500 liradan başlıyor ve 80 bin liraya kadar çıkıyor. Ev 2+1 olduğunda bu rakam 18 bin 150 lira ile 110 bin lira arasında değişiyor. 3+1 evlerde ise fatura 23 bin liradan başlayarak, 150 bin lirayı buluyor. 4+1 ve üzeri evlerde ise fiyat 26 bin 700 liradan kapıyı açıyor ve 250 bin liraya kadar yükseliyor.

#3
Foto - İstedikleri para tepki çekti: Fiyatlar 250 bin liraya dayandı!

GÜNDE 5 BİN TAŞIMA Sektör temsilcileri, evden eve nakliyat sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60-70 civarında artış yaşandığını belirtirken, Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanı Erdoğan Bağlar, günlük taşınma sayısının 4 bin 500 ila 5 bin arasında gerçekleştiğini söyledi. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaştığı ilçelerde nakliye talebinin arttığını belirten Bağlar; Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Kartal'ın yanı sıra Kadıköy ve Üsküdar'da da yoğunluk yaşandığını ifade etti.

#4
Foto - İstedikleri para tepki çekti: Fiyatlar 250 bin liraya dayandı!

SEBEPSİZ ÜCRET ARTIŞI Taşınma hareketliliğinde yaşanan artış, tüketici mağduriyetlerini de beraberinde getirdi. Bazı nakliye firmalarının, belirlenen fiyatı taşınma esnasında sebepsiz şekilde artırdığı ortaya çıktı.

#5
Foto - İstedikleri para tepki çekti: Fiyatlar 250 bin liraya dayandı!

Bir tüketici, 25 bin lira olarak anlaşılan ücretin taşınma esnasında hiçbir sebep gösterilmeden 50 bin liraya çıkarıldığını söyledi. Başka bir tüketici ise Konya'daki bir firma ile 18 bin liraya anlaştığını fakat taşınma esnasında gerekçesiz 25 bin lira talep edildiğini belirtti.

#6
Foto - İstedikleri para tepki çekti: Fiyatlar 250 bin liraya dayandı!

Bir diğer tüketici ise İstanbul'daki bir firma ile 23 bin liraya anlaşma yaptığını, taşınma esnasında da fiyatın 34 bin liraya çıkarıldığını anlatarak, "Ödemezsen eşyalarını vermeyiz dediler" diyerek dert yandı.

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