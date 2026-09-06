İstedikleri para tepki çekti: Fiyatlar 250 bin liraya dayandı!

FİYATLAR UÇTU Son birkaç ay içinde nakliye ücretlerinde artış görüldü. Fatura gidilecek mesafeye, eşyaların miktarına, toplama, paketleme, montaj işlemlerinin yapılıp yapılmayacağına, evin oda sayısına, binada asansör olup olmamasına ve asansörlü nakliyat tercihine göre değişiklik gösteriyor. Oda sayısı 1+1 olan bir evin nakliyesi için maliyet 13 bin 500 liradan başlıyor ve 80 bin liraya kadar çıkıyor. Ev 2+1 olduğunda bu rakam 18 bin 150 lira ile 110 bin lira arasında değişiyor. 3+1 evlerde ise fatura 23 bin liradan başlayarak, 150 bin lirayı buluyor. 4+1 ve üzeri evlerde ise fiyat 26 bin 700 liradan kapıyı açıyor ve 250 bin liraya kadar yükseliyor.