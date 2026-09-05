Üsküdar Belediyesi soruşturmasında sıcak gelişme! 3 şüpheliye tutuklama talebi
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Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, Ruhsat Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerine ilişkin yürütülen soruşturmada adli süreç devam ediyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerle ilgili savcılık işlemlerinde yeni aşamaya geçildi.
BAŞKAN YARDIMCILARI GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mithat Özdemir, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüpheliler hakkındaki işlemler ise devam etti.
BAŞKAN YARDIMCISI, RUHSAT MÜDÜRÜ VE İŞLETMECİ ADLİYEDE
Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, Belediye Ruhsat Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Üç şüphelinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri tamamlandı.
Savcılık, ifadelerin ardından üç şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulundu.
3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, Ruhsat Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Böylece soruşturmada gözler hakimliğin vereceği karara çevrildi.
Üç şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayacağı gerçekleştirilecek sorguların ardından belli olacak.
SORUŞTURMANIN ODAĞINDA RUHSAT VE İSKAN SÜREÇLERİ VAR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatıldı.
Soruşturmanın devam eden aşamasında şüpheliler hakkındaki adli işlemler sürüyor.
Hakimliğin üç şüpheli hakkında vereceği kararla birlikte soruşturmada yeni bir aşamaya geçilecek.
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