İsrail’den yanlış hedefe füze
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde görev yapan kendilerine ait bir drona hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla füze ateşlendiğini açıkladı
Gazze Şeridi’nde görev yapan İsrail ordusuna ait bir dron, bu kez kendi hava savunma sisteminin hedefi oldu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkese rağmen saldırılarını sürdürürken, hava savunma sistemleri tarafından "yanlış bir hedefe" füze ateşlendiğini bildirdi. Ordudan daha sonra yapılan açıklamada, söz konusu hedefin Gazze'nin güney kesimlerindeki askeri faaliyetlerde kullanılan orduya ait bir dron olduğu belirtildi.
Olaya ilişkin incelemenin sürdüğü ifade edildi.