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Dünya Moskova'da 3 saatlik görüşme! Barış umudu yeşerdi
Dünya

Moskova'da 3 saatlik görüşme! Barış umudu yeşerdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Moskova'da 3 saatlik görüşme! Barış umudu yeşerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner arasında Kremlin’de gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Moskova’daki diplomatik temaslar kapsamında Kremlin Sarayı’nda bir araya gelen Putin, Witkoff ve Kushner arasındaki görüşme sona erdi. ABD’li temsilciler, toplantının ardından Kremlin’den ayrıldı.

RUS HEYETİNDE UŞAKOV VE DMİTRİYEV YER ALDI

Rus basınında yer alan bilgilere göre görüşmeye Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile Putin’in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev de katıldı.

Tarafların yaklaşık 3 saat süren görüşmesinde ele alınan konulara ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

SONRAKİ DURAK KİEV

Witkoff ve Kushner’in Moskova’daki temaslarını tamamlamalarının ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geçeceği daha önce açıklanmıştı.

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