Moskova'da 3 saatlik görüşme! Barış umudu yeşerdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner arasında Kremlin’de gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.
Moskova’daki diplomatik temaslar kapsamında Kremlin Sarayı’nda bir araya gelen Putin, Witkoff ve Kushner arasındaki görüşme sona erdi. ABD’li temsilciler, toplantının ardından Kremlin’den ayrıldı.
RUS HEYETİNDE UŞAKOV VE DMİTRİYEV YER ALDI
Rus basınında yer alan bilgilere göre görüşmeye Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile Putin’in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev de katıldı.
Tarafların yaklaşık 3 saat süren görüşmesinde ele alınan konulara ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
SONRAKİ DURAK KİEV
Witkoff ve Kushner’in Moskova’daki temaslarını tamamlamalarının ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geçeceği daha önce açıklanmıştı.