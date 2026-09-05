Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine damga vurdu: Vlahovic'ten tepki çeken hareket

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic arasında tansiyon yükseldi.

İki futbolcunun karşı karşıya geldiği gerginlik sırasında Vlahovic'in Skriniar'a doğru yaptığı ve karşısındakinin "eşcinsel olduğunu ima eden" el hareketi dikkat çekti. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer futbolcular da araya girdi. Hakem Halil Umut Meler yaşananların ardından Skriniar, Ederson ve Vlahovic'e sarı kart gösterdi.

Vlahovic'in hareketini sportmenliğe aykırı bulan Fenerbahçeli taraftarlar, maçın ardından Sırp futbolcunun PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceğini ve olası bir sevk halinde kaç maç ceza alabileceğini sorguladı.

16 Aralık 2012 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kariyerinin ilk kırmızı kartını görerek oyun dışı kalan Fenerbahçeli futbolcu Raul Meireles'in, hakem Halis Özkahya'ya yönelik hareketleri nedeniyle aldığı 4 maç ceza gündem oldu. Karşılaşmanın 82. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Portekizli oyuncu, sahayı terk ederken yaptığı el hareketi ve hakem raporuna yansıyan "tükürme" iddiası sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ilk etapta toplam 12 maç cezaya çarptırılmıştı. Ancak Fenerbahçe Kulübü'nün itirazı üzerine dosyayı inceleyen TFF Tahkim Kurulu, video görüntülerinde tükürme eyleminin gerçekleşmediğini tespit ederek cezayı 4 maça düşürmüştü. Benzer cezanın aynı hareketi yapan Vlahovic'e verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Söz konusu pozisyon dünyanın en büyük futbol sayfalarından biri olan "Troll Football"un da gündemindeydi. Sayfadan yapılan paylaşımda, "Bilmiyorum hangisi daha tuhaf: Vlahovic'in Skriniar'a eşcinsel hareketi yapması mı yoksa Guendouzi'nin insanları sakinleştirmesi mi." denildi.