Google Translate’e iki yeni özellik daha geldi

Google Translate’in canlı çeviri özelliği, Türkçenin de aralarında bulunduğu 70’ten fazla dilde doğal ve neredeyse gerçek zamanlı sesli çeviri sunuyor. Google, özelliğin kullanımını kolaylaştırmak için Android ve iOS kullanıcılarını ilgilendiren iki yeni güncelleme duyurdu.

Yeni düzenlemeyle Android kullanıcıları, canlı çeviriyi başka uygulamaları kullanırken veya telefonun ekranı kilitliyken arka planda çalıştırabilecek. iPhone kullanıcıları ise artık çevirileri kulaklık olmadan, telefonu doğrudan kulaklarına tutarak ahizeden dinleyebilecek.

Google Translate, dil bariyerlerini ortadan kaldırmak için sürekli olarak yeni teknolojiler geliştiriyor. Sesli çeviri teknolojisi, özellikle yabancı dildeki içerikleri anlık olarak anlamak isteyenler için vazgeçilmez bir araç haline geldi.

Android cihazlarda arka planda çalışma desteği

Google, canlı çeviri oturumlarının üçte birinden fazlasının beş dakikayı aştığını verilerle gözlemledi. Bu veriden yola çıkan şirket, Android kullanıcıları için arka planda çalışma desteğini kullanıma sundu.

Artık kullanıcılar, çeviri işlemi devam ederken başka uygulamaları kullanmaya devam edebiliyor. Hatta telefon ekranı kilitlendiğinde bile çeviri süreci kesintisiz bir şekilde işlemeyi sürdürüyor.

Bu özellik, özellikle uzun süreli konuşmaların veya toplantıların takip edilmesini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Kullanıcılar artık çeviriye odaklanmak için uygulamayı sürekli açık tutmak zorunda kalmıyor.

Google, bu yeni yeteneğin çoklu görev yapan kullanıcılar için büyük bir zaman tasarrufu sağlayacağını öngörüyor. Arka planda çalışma desteğinin yakın zamanda iOS platformuna da geleceği resmi olarak açıklandı.



Bu gelişme, mobil cihazlarda çeviri deneyimini daha esnek bir yapıya kavuşturuyor. Kullanıcılar artık telefonlarını farklı amaçlarla kullanırken çeviri sürecini arka planda tutabiliyor.

Söz konusu güncelleme, Android ekosistemindeki kullanıcıların günlük iş akışlarını bölmeden çeviri yapmalarına olanak tanıyor. Geliştirilen bu yeni özellikler, uygulamanın sadece bir çeviri aracı olmaktan çıkıp günlük yaşamın bir parçası haline gelmesini sağlıyor.

iOS için ahizeden dinleme özelliği

iOS platformundaki Google Translate kullanıcıları için de önemli bir yenilik duyuruldu. Artık canlı çeviriler, doğrudan iPhone’un ahizesinden dinlenebiliyor.

Bu özellik sayesinde kulaklık kullanma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Kullanıcılar telefonu tıpkı bir telefon görüşmesi yapar gibi kulağına götürerek çevirileri dinleyebiliyor.

Google, bu yöntemin özellikle gürültülü havalimanlarında veya kalabalık tur gruplarında büyük avantaj sağladığını belirtiyor. Çevredeki gürültüden etkilenmeden çeviriyi doğrudan duymak, iletişimi daha özel ve net kılıyor.

Android cihazlarda halihazırda bulunan bu özellik, artık iOS ekosistemine de dahil edilmiş oldu. Bu güncelleme, uygulamanın farklı kullanım senaryolarına daha iyi uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

Google Translate’in bu tür pratik güncellemeleri, kullanıcıların günlük hayattaki dil bariyerlerini aşmalarını hedefliyor. Uygulamanın sunduğu bu esneklik, özellikle seyahat edenler ve farklı dillerle iç içe olanlar için oldukça kritik bir rol oynuyor.