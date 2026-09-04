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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin savunma sanayii ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak süreceğini, ilişkileri geliştirmek için çalıştığımızı ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin İran-ABD gerilimi ve bölgemizdeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiğini, barış odaklı diplomatik girişimlerimizin devam edeceğini, bölgemizdeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğimizi belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bölgesel konularda da iki ülkenin iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti" denildi.

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