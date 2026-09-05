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Dünya O ülkeyi tayfun vurdu! Heyelan sonrası 11 kişiden haber alınamıyor
Dünya

O ülkeyi tayfun vurdu! Heyelan sonrası 11 kişiden haber alınamıyor

Yeniakit Publisher
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O ülkeyi tayfun vurdu! Heyelan sonrası 11 kişiden haber alınamıyor

Çin’in doğusundaki Ciangşi eyaletinde Saudel Tayfunu’nun beraberinde getirdiği aşırı yağışlar heyelana yol açtı. Afette bir kişi hayatını kaybederken, kayıp 11 kişiyi bulmak için çalışmalar sürüyor.

Çin’in Ciangşi eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar bir köyde faciaya neden oldu. Ci’an iline bağlı Suiçuan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda evler toprak altında kalırken, bölgede binlerce kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

 

Xinhua'nın haberine göre, Ci'an ilinin Suiçuan ilçesine bağlı bir köyde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelan sırasında toprak altında kalan evlerde yaşayan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı, 11 kişiden ise haber alınamıyor.

 

Kurtarma ekipleri, köyde yaşayan 39 kişiyi tahliye etti, çevre yerleşimlerdeki 5 bin 300'den fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.

Afetin ardından 3. seviye acil durum ilan edilen bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

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