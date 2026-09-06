42 km menzil: A101'den moped sahibi olma fırsatı!
A101 ,42 km menzile sahip Volta VM2 üç tekerlekli moped 69 bin 990 TL’den satışa çıkaracak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
A101 ,42 km menzile sahip Volta VM2 üç tekerlekli moped 69 bin 990 TL’den satışa çıkaracak.
Saatte azami 25 kilometre hıza ulaşabilen araçta 1 kW motor ve 60 V 20 Ah kapasiteli batarya kullanılıyor. Azami net tork değeri 4,4 Nm olarak açıklanan mopedin taşıma kapasitesi 85 kilogram, yokuş çıkış kabiliyeti ise yüzde 27 olarak belirtildi.
Volta VM2’de ön disk ve arka kampana fren, LED far, LED gösterge ve geri sürüş modu bulunuyor. Diferansiyel sistemi sayesinde dengeli sürüş sunması amaçlanan araçta yüksek manevra kabiliyeti ve üç kademeli vites sistemi de yer alıyor.
Euro 5+ standardındaki aracın uzunluğu 1.740, genişliği 780 ve yüksekliği 1.690 milimetre olarak açıklandı. İki yıl garantili Volta VM2’nin katalogda belirtilen menzili ise 42 kilometreye kadar çıkıyor.
Menzilin yol, yük, sıcaklık ve kullanım şartlarına göre değişebileceği ifade ediliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23