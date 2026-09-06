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42 km menzil: A101'den moped sahibi olma fırsatı!

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42 km menzil: A101'den moped sahibi olma fırsatı!

A101 ,42 km menzile sahip Volta VM2 üç tekerlekli moped 69 bin 990 TL’den satışa çıkaracak.

#1
Foto - 42 km menzil: A101'den moped sahibi olma fırsatı!

Saatte azami 25 kilometre hıza ulaşabilen araçta 1 kW motor ve 60 V 20 Ah kapasiteli batarya kullanılıyor. Azami net tork değeri 4,4 Nm olarak açıklanan mopedin taşıma kapasitesi 85 kilogram, yokuş çıkış kabiliyeti ise yüzde 27 olarak belirtildi.

#2
Foto - 42 km menzil: A101'den moped sahibi olma fırsatı!

Volta VM2’de ön disk ve arka kampana fren, LED far, LED gösterge ve geri sürüş modu bulunuyor. Diferansiyel sistemi sayesinde dengeli sürüş sunması amaçlanan araçta yüksek manevra kabiliyeti ve üç kademeli vites sistemi de yer alıyor.

#3
Foto - 42 km menzil: A101'den moped sahibi olma fırsatı!

Euro 5+ standardındaki aracın uzunluğu 1.740, genişliği 780 ve yüksekliği 1.690 milimetre olarak açıklandı. İki yıl garantili Volta VM2’nin katalogda belirtilen menzili ise 42 kilometreye kadar çıkıyor.

#4
Foto - 42 km menzil: A101'den moped sahibi olma fırsatı!

Menzilin yol, yük, sıcaklık ve kullanım şartlarına göre değişebileceği ifade ediliyor.

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