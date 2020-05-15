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Selin vurduğu Esmahanım ve Uğurlu köylerinde asfalta çalışmaları sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında aşırı yağışlar sonrasında sel felaketi meydana gelmiş ve bir çok yol heyelan nedeni ile yerle bir olmuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:12:12 -
Selin vurduğu Esmahanım ve Uğurlu köylerinde asfalta çalışmaları sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında aşırı yağışlar sonrasında sel felaketi meydana gelmiş ve bir çok yol heyelan nedeni ile yerle bir olmuştu. Düzce Valiliği, asfalt sezonunun açılması ile birlikte bölgede 15 kilometrelik yeni yolda yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceledi.


Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında beklenenin üstünde gelen aşırı yağış Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde sel felaketi ile heyelan meydana gelmesine neden olmuştu. Özellikle Uğurlu ve Esmahanım köylerini yerle bir eden felaketin ardından yol açma çalışmaları yapılmış geçici olarak yollar köy halkının hizmetine sunulmuştu. Yaz aylarının gelmesi ve asfalt sezonunun başlaması ile birlikte Uğurlu ve Esmahanım köylerinde yeni yol ve asfalt çalışmaları da başlatıldı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Uğurlu, Nazımbey ve Hasançavuş köylerini birbirlerine bağlayan 10.5 kilometrelik grup yolu ve Esmahanım ve Uğurlu köylerini birbirine bağlayan 4.5 kilometrelik yolda devam eden asfalt yapım çalışmalarını inceledi.

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