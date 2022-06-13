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Gündem Sele kapılan kadından acı haber
Gündem

Sele kapılan kadından acı haber

Karaman’da sele kapılarak kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 02:35:00 -
Sele kapılan kadından acı haber

Edinilen bilgiye göre, ailece hayvancılıkla uğraştıkları öğrenilen 35 yaşındaki Şehrivani Canıvar, dere kenarındayken aniden başlayan sağanak yağışın ardından oluşan selde kayboldu. Canıvar’ın selde kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin 1,5 saatlik çalışma sonucunda selde kaybolan Canıvar’ın cansız bedenine kaybolduğu yerden 700 metre uzaklıkta ulaşıldı. Olayın duyulmasının ardından Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da olay yerine giderek arama-kurtarma çalışmalarını takip etti. Vali Akkoyun, “Bir vatandaşımız dere kenarındayken şiddetli yağışın ardından oluşan sele kapıldı. Olayın ardından kurtarma ekiplerimiz hızla bölgeye gelerek arama-kurtarma çalışması başlattı. Ancak maalesef vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı” dedi.

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