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Yerel Selde kaybolan genç için seferber oldular
Yerel

Selde kaybolan genç için seferber oldular

Kastamonu'daki selde kaybolan genç, 37 kilometrelik mesafede aranıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 16:06:00 -
Selde kaybolan genç için seferber oldular

Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyü içerisinden geçen Uzunöz Çayı'nın taşması neticesinde sele kapılıp kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Recep Bakırcı'yı arama ve kurtarma çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu İl Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, ANDA Derneği ile AFAD ekipleri katıldı.

Arama ve kurtarma çalışmaları, Küre İkizciler Köyü Uzunöz Çayı'nın Karadeniz’e döküldüğü İnebolu ilçesi Özlüce Köyüne kadar olan 37 kilometrelik mesafede sürdürülüyor.

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