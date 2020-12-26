Selda Bağcan, dekolte heveslisi solakları ters köşeye yatırdı! ‘Ayıp geliyor bana’

Açıklamalarda bulunan sol sosyalist zihniyetten gelen Selda Bağcan, öyle ifadeler kullandı ki dekolte heveslisi solakları adeta ters köşeye yatırdı.

Posta gazetesinden Oya Çınar'ın "Sizi sahnede hiç abartılı kostümlerle ya da dekolte kıyafetlerle göremiyoruz. Özellikle görselliğin bu kadar önemli olduğu bir çağda. Hiç mi gerek duymuyorsunuz?" şeklindeki soruna Bağcan, "Aslında benim çok özel sahne kostümlerimin olduğu bir dönem var; terzim Yıldırım Mayruk idi. Ama senin tevellüt yetmez ona. Ben Zeki Müren’le gazinolara çıktım. Onunki gibi değildi ama bana yakışan şeyler yapılıyordu. Müzeyyen Senar’ın solist altı olarak çıktım. Ama yine bakınca, hanım hanımcıktı hep. Dekolte zaten mümkün değil. Hayatımda hiç açık giymedim. Öyle omuzlarımı göstermek falan…" cevabını verdi.

"Açık giyinmek ayıp geliyor"

Açıklamasının devamında Çınar'ın "Neden?" sorusuna karşılık Selda Bağcan, dekolte heveslisi solakları ters köşeye yatıran şu ifadeleri kullandı:

"‘Sol muhafazakar’ diyorlar ya hani, işte ben tam oyum. Sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor. Hatta bazı politikacıların eşlerini görüyorum, şok oluyorum. Benim tarzımın esprili bir anlatımı vardır. ‘Devrimci bacı’ kıyafeti derler. Ben böyle iyi ve rahat hissediyorum. Günlük hayatımda da zaten çok sade giyinirim. Sahnede sadece bir tık daha özenliyim"