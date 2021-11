Selçuklu Belediyesi’nden kültür hayatına önemli bir katkı daha! Türk tarihi “Türklerin mirası” ile yeniden hayat buluyor

Kültür hayatına onlarca eser kazandıran Selçuklu Belediyesi, tarihi hafızanın korunması ve desteklenmesi adına önemli bir çalışmaya daha destek oldu. Proje sahibinin Konya Aydınlar Ocağı olduğu T.C Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan proje “Türklerin Mirası” isimli bir projeye daha ortak oldu. Selçuklu Belediyesi 18 sekiz bölüm belgesel ve 17 ciltlik külliyattan oluşan projenin ilk etabı olan 4 bölüm belgesel ve 4 ciltten oluşan yayını bir yıl içinde gerçekleştirecek. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “Türklerin Mirası” isimli projenin tanıtım toplantısına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Projeler Müdürü Ali Murat Önder, Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Dr.Mustafa Güçlü ve basın mensupları katıldı.

“Medeniyetimize sahip çıkan her projenin destekçisiyiz”

Türk tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Türkler, Avrasya bozkırlarında çok sayıda devlet kurmuş, bu devletler zamanla kurumsallaşarak, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu gibi devletlerle hakimiyet kurdukları topraklarda medeniyetin temsilcileri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ise günümüzde, geçmişin yolunda geleceğe dönük yüzüyle bu medeniyetin son temsilcisidir. Türk tarihi; toplumu, milleti ve devletini yükseltmek için mücadele eden kahramanlarla doludur. İslam öncesi ve sonrası dönemlerde Türkler 16 büyük devlet kumuş, sayısız lider, ilim adamı, bilge şahsiyetler yetiştirmiş ve dünyaya yön veren model oluşturacak uygulamalarla tarih yazmıştır. Şanlı tarihimizin geçmişini geleceğe taşımak, neslimizin aydınlık yarınlarını medeniyetimizin kodlarıyla inşa etmek adına belediyemiz tarafından önemli projeler gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmaları bugün protokolünü imzalayacağımız “Türklerin Mirası” projesi ile taçlandırmak istiyoruz. T.C Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen “Türklerin Mirası Projesi” Türkiye Cumhuriyeti tarihinin “Türkler” konulu en büyük kültür projesidir. Bu proje 18 sekiz bölüm belgesel ve 17 ciltlik külliyattan oluşmaktadır. Selçuklu Belediyesi olarak, bu projenin ilk etabı olan 4 bölüm belgesel ve 4 ciltten oluşan yayını bir yıl içinde gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkan Pekyatırmacı Sanat Akademisi’nde derse katıldı

Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Selçuklu Sanat Akademisi projesi ile vatandaşların kendilerini geliştirebilmeleri adına çalışmalarını sürdürüyor. Tiyatro, diksiyon, bağlama, kanun eğitimleri veren akademide güz dönemi eğitimleri başladı. Tamamen ücretsiz olan eğitimlere katılanlar istedikleri alanda eğitimler alarak kendilerini geliştiriyor.

Eğitimler hakkında bilgi aldı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, eğitim sınıflarını ziyaret ederek derslere katıldı. Eğitimcilerden verilen eğitimler hakkında bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, kursiyerlerle de kısa süreli sohbet etti. Başkan Pekyatırmacı, farklı meslek grubunda insanların bir araya gelerek eğitim almasından da duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Her yaştan ve ger kesimden kursiyerleri görmek mumnun etti”

Selçuklu Sanat Akademisi’nde eğitimlerin amacına ulaştığını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Ben burada verilen eğitimlerden dolayı mutluyum. Gezdiğimiz her sınıfta farklı meslek gruplarından gelen arkadaşları görmek beni memnun etti. Bizim arzuladığımız sahne bu. Her yaş grubundan, her meslek kolundan, her eğitim seviyesinden kendini ifade etmek anlamında ve kendini geliştirmek anlamında buradan rahat bir şekilde istifade edebilmesini istiyoruz. Hocalarımız burada verilecek eğitim konusunda en büyük katkıyı sağlıyorlar. Arkadaşlarımız da buranın ortamın düzeni ve projenin yürütülmesi sürecini takip ediyorlar. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SEDEP Sanat Tasarım Atölyesi özel öğrencilere ev sahipliği yapıyor

Selçuklu Belediyesi özel öğrencilerin sosyal hayata katılabilmelerine destek oluyor. Selçuklu Değerler Eğitimi Programı kapsamında yer alan Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi’nde özel öğrenciler eğitime başladı. Selçuklu Belediyesi’nin eğitim alanında Türkiye’ye örnek olan Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) çatısı altında oluşturulan yeni markalardan olan Sanat Tasarım Atölyesi’nde özel öğrenciler eğitime başladı. İçerisinde bir çok sanat dalının yer aldığı ve öğrencileri geleceğe hazırlarken sanat potasından da geçiren atölyede öğrenciler çini, seramik, kağıt katlama, ahşap oymacılığı, resim ve robotik kodlama dallarında eğitim alıyor. Sanat Tasarım Atölyesi’nde her Çarşamba günü 24 işitme engelli, 39 özel eğitim öğrencisi olmak üzere 63 öğrenci eğitim alıyor. İşitme engelli öğrencilere resim, kağıt katlama ve robotik kodlama dallarında eğitimleri veriliyor, özel eğitim öğrencileri ise çini, seramik ve ahşap oymacılığı dallarında uzman eğiticilerden eğitim alıyor.

“Özel öğrencilerimizi topluma kazandırıyoruz”

Sanat Tasarım Atölyesinin öğrencilerin bilgiyi uygulamaya geçirerek daha kalıcı bir şekilde öğrenme süreci geliştirmesine büyük katkı sağladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz ve biz onlara ne kadar güzel, faydalı eğitim zemini hazırlarsak geleceğimize o denli yatırım yapmış oluruz. SEDEP Sanat Tasarım Atölyesi de bu çerçevede projelendirilerek geliştirdiğimiz ,çocuklarımıza çok farklı bakış açıları, bilgi birikimi ve bu birikimi gerçekte uygulamaya olanak sağlayan bir yapıya sahip. Özel öğrencilerimizin burada aldıkları eğitim sonrasında hem onların aileleri için hem bizler için önemli bir kazanım. Çünkü öğrencilerimiz bu eğitimle toplumda kendisini doğru ifade edebilen, yetenekleri doğrultusunda üretime katılabilen, yaşadığı çevreye uyumlu , üretken, mutlu ve sosyal bireyler haline geliyorlar. Bizde bu noktada belediye olarak özel öğrencilerimizin her anlamda yanındayız. Özel öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşantı diliyorum” dedi.

Selçuklu'da 3 bin fidan toprakla buluştu

Selçuklu Belediyesi Çevre ve Sıfır atık çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Çevre ve Sıfır Atık Platformu üç bin fidanı toprakla buluşturarak çevreye olan duyarlılığını ortaya koydu. Çevre ve Sıfır Atık Platformu Sarayköy mahallesinde belirlenen alanda üç bin fidanı 2 bin 600 gönüllünün katılımıyla dikti. Takkeli dağın eteğindeki alanda Park ve Bahçeler ekiplerinin hazırladığı alanda Karaçam ve Sedir fidanı ile birlikte badem ve palamut tohumları ekiplerin yardımıyla doğaya kazandırdı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’da adına belirlenen fidanı dikerek can suyu verdi. Etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra AK Parti Selçuklu ilçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Faruk Ulular, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile Çevre ve Sıfır Atık Platformu üyeleri katıldı.

“Hedefimiz Takkeli Dağ'ı yeşile bürümek”

Çevre ve Sıfır Atık Platformunun organizasyonunda önemli bir etkinliğe imza attıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Bugün Selçuklu ilçemizde Çevre ve Sıfır Atık Platformunun toplam 2 bin 600 gönüllüsü var artık. Bütün gönüllülerimizle birlikte fidan dikim sahamızda Çevre ve Sıfır Atık Platformunun gönüllü ormanında fidan dikim faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Üç bin tane fidanı toprakla buluşturuyoruz. İlçemizde her gün ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyoruz. En önemli hususlardan bir tanesi çevre, iklim değişikliği ile birlikte çevrenin ve doğanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bu yüzden burada yeni belirlediğimiz alanda platform üyelerimiz ile birlikte bu faaliyetlerimizi başlatmış olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de Çevre ve Sıfır Atık Platformuna üye olan her gönüllümüz için bir fidanı bu ormanda toprakla buluşturmuş olacağız. Hedefimiz Konya’mızda özellikle Selçuklu ilçemizin hemen batı kısmında yer alan Takkeli Dağ ve civarındaki alanda bütün alanlarımızı ağaçlandırmak ve Konya’mızdan bakıldığında yeşil dışında bir rengin görülmemesini istiyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

“Bayram havasında fidan dikim etkinliği yapıyoruz”

Başkan Pekyatırmacı; “Takkeli Dağ’da geçen yıl önemli bir çalışmaya imza attık. Özellikle yönden dolayı ağaç yetişmeyen bölgelerde ekobox yöntemiyle fidanlarımızı diktik ve bir yılın sonunda gördük ki fidanlarımız burada toprağa alıştı ve yetişmeye başladı. İnşallah önümüzdeki süreçte her yıl bu şekilde fidanlarımızı toprakla buluşturarak Takkeli Dağ’ın Konya’ya bakan tarafında yeşil dokuyu yıl yıl çoğaltarak oluşturmayı istiyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız devam ediyor. Ben buradaki ağaçlandırma faaliyetine katılan bütün gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bayram havasında bir fidan dikim etkinliği yapıyoruz” dedi.