Selçuklu Belediyesi memur alımı yapıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 02/01/2023 – 06/01/2023 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00 - 16:30) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Selçuklu Belediyesi (Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No:19 Selçuklu / KONYA) yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna müracaatlarını yapabileceklerdir.

Elektronik ortamda başvuru belgeleri, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemiz [email protected] adresine eklenecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyece değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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