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Selçuk Özdağ’dan çarpıcı iddia: Bizimle 100 eski, 10 yeni milletvekili hareket ediyor

AK Parti’den ihracı istenen eski Genel Başkan yardımcısı Selçuk Özdağ, kendileriyle birlikte 100 eski ve TBMM’de bulunan 10 yeni milletvekilinin hareket ettiğini iddia etti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:28
Selçuk Özdağ’dan çarpıcı iddia: Bizimle 100 eski, 10 yeni milletvekili hareket ediyor

 Sezai Erhan  Yeni Akit 

AK Parti MYK’da alınan karar gereği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte ihracı istenen isimlerden eski Genel Başkan yardımcısı Selçuk Özdağ, “2020 yılı Kasım ayında erken seçime milletimiz hazır olsun” dedi.

Özdağ,kendileriyle birlikte 100’ün üzerinde eski ve TBMM’de bulunan 10’un üzerinde de yeni milletvekilinin hareket ettiğini iddia etti. Selçuk Özdağ, "Biz milletvekili transferlerine sıcak bakmıyoruz. Bizimle irtibatlı olan çok sayıda mevcut milletvekili var" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:28
  1. AK Parti
  2. Selçuk Özdağ
  3. Ahmet Davutoğlu

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