0553 313 94 23

Selçuk Efes, sanatseverleri ağırlayacak

İzmir’in en önemli kentlerinden Selçuk ilçesindeki Efes, önemlibir festivale ev sahipliği yapacak.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:39
Selçuk Efes, sanatseverleri ağırlayacak

İzmir’in en önemli kentlerinden Selçuk ilçesindeki Efes, önemlibir festivale ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, festivalde Efes yolcularını ücretsiz taşıyacak.


İzmir adına önemli bir sanat geleneği olan İzmir Festivali, bir kez daha sanatseverleri kente çağırıyor. 25 Mayıs-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 33. Uluslararası İzmir Festivaline iki ayrı etkinlikte ev sahipliği yapacak olan Efes Antik Kenti, sanat severleri bir kez daha tarihin dokusuyla buluşturacak.


Kültür ve sanatın buluştuğu kent Selçuk Efes’te, 18 Haziran Salı günü saat 21.00’de Efes Odeon’da, günümüz oda müziği topluluklarından Boulonger Trio, romantik döneme ait eserlerinin yanı sıra çağdaş müzik yapıtlarından da oluşan repertuarları ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. 25 Haziran Salı günü ise tarihi dokusuyla ünlü Efes Celsus Kütüphanesi’nde İtalyan Ezgileri yankılanacak. Dünyaca ünlü sanatçı Maria Maınını (Saprano), Nile Senatore (Tenor) ve Giorgio D’alanzo (Piyanist) sanatseverlere bir müzik ziyafeti sunacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 33. Uluslararası İzmir Festivali’nin Efes Antik Kenti içerisinde gerçekleşen etkinliklerine katılım göstermek isteyen sanatseverler için ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak.


Kısa adı İKSEV olan İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 33. İzmir Festivali; Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı’nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü iş birliği ile her yıl sanatseverleri bir araya getiriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:39
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhammed Mursi'nin vefatı
    1. Muhammed Mursi'nin vefatı
    2. Karne hediyesi Esas 67 Burda AVM’den
    3. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1..
    4. Uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalanan..
    5. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    6. BEÜ Uydu Görüntüleme Sistemleri..
    7. Gölbaşı'nda fırtına hayatı olumsuz..
    8. Grizu-263 Uzay Takımı NASA’nın..
    9. Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi
    10. Muhammed Mursi hayatını kaybetti
    11. Kırıkkale’de damat dehşeti:..
    12. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    13. Gaziler ve şehit ailelerinden Kaymakam..
    14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    15. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed..
    16. Cami inşaatında çıkan yangın paniğe..
    17. Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı
    18. Çin'de 6 şiddetinde korkutan deprem
    19. Erdoğan'dan Muhammed Mursi açıklaması
    20. Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'da..
    21. Keleş "İşbirliğimizi artırmaya..
    22. Camiye düşen yıldırım elektrik..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhammed..
    24. Mardin'de işçileri taşıyan minibüs..
    25. Bursa’da yağmur hayatı felç etti
    26. Pendik’te dehşet: Kız arkadaşını..
    27. Et ve Süt Kurumundan "Mehmetçiğe..
    28. Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed..
    29. Mısır'ın demokratik yöntemlerle..
    30. CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!