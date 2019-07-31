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Selçuk Belediye Başkanı akrabalarını işe aldığı iddialarını yalanladı

CHP’li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabalarını işe aldığı iddialarını yalanlayarak, "Adı geçen Oya Onbaşıoğlu Ceritoğlu benim sekreterimdir; ancak kendisi işe yeni alınan bir personel değildir.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:18
Selçuk Belediye Başkanı akrabalarını işe aldığı iddialarını yalanladı

CHP’li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabalarını işe aldığı iddialarını yalanlayarak, "Adı geçen Oya Onbaşıoğlu Ceritoğlu benim sekreterimdir; ancak kendisi işe yeni alınan bir personel değildir. 16 yıldır Selçuk Belediyesinin önemli birimlerinde önemli görevlerinde yer almış bir çalışandır" dedi.


Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabalarını işe aldığına dair iddiaları yalanladı. Sengel, iddiaların odağındaki personelin 2004 yılından bu tarafa Selçuk Belediyesinde çalıştığını ifade etti. Sengel, "Selçuk halkının sadece tüm gerçeği bilmesine karşılık bilip de bilmezliğe gelenleri ayrı yere koyarak ulusal medya ve aynı zamanda tüm Türkiye gerçekleri bilsinler istiyorum. Adı geçen Oya Onbaşıoğlu Ceritoğlu, benim sekreterimdir; ancak kendisi işe yeni alınan bir personel değildir. 16 yıldır Selçuk Belediyesinin önemli birimlerinde önemli görevlerinde yer almış bir çalışandır. Bizim yaptığımız tek bir şey var; o da çalışmak, bizim yaptığımız tek bir şey var; o da mücadele etmek. Bizim yaptığımız tek bir şey var; hem kendimizin hem de halkımızın umutlarını filizlendirmek. Biz umutları filizlendirmeye devam edeceğiz; çünkü biliyoruz ki bizi kurtaracak tek bir şey var o da çok konuşmak değil çok çalışmaktır" dedi.


Öte yandan Başkan Sengel, göreve gelişinin 100. günü ile ilgili video paylaştı. Başkan Sengel, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Biz çok çalışıyoruz. 11 Nisan 2019 tarihinden itibaren; hiç durmadan, yılmadan, yorulmadan ve umutlarımızı tüketmeden çalışmaya devam ediyoruz. Yapılamaz dediler yaptık; borcunuz çok dediler, borçlarımızla mücadele etmeyi öğrendik. Biz Selçuk Belediye Başkanlığı ve Selçuk Belediye çalışanlarıyla bir ekip olmak nasıl onu gösterdik ve birbirimize güvendik" şeklinde konuştu.



Mali verileri paylaştı


Kamuoyunun doğru bilgilenmesi adına belediyenin bazı mali verilerini de paylaşan Başkan Sengel, geçtiğimiz günlerde gelen bir mahkeme kararıyla Selçuk Belediyesinin toplam borcunun 78 milyon olduğunu belirtti. Sengel, "İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzün Ocak 2018’den bu güne kadar yaptığı kar ve zarar hesaplarına baktığımız zaman, geçen dönem bu zamanlarda 645 bin 394 TL’den fazla bir zararımız varken; Ocak 2019’dan bugüne kadar, 30 Temmuz 2019’a kadar; bir arada olma, doğru dokunuşlar, ekip olabilme ve halkın teveccühü sayesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz sadece 515 bin 642 TL kara geçmiş bulunmaktayız" dedi.


Selçuk Belediye Başkanı şöyle devam etti:


"Engelsiz Parkın yapımı kısa bir süre sonra tamamlanacak. Tohum merkezimiz için ihaleye çıkıyoruz. Bunun haricinde yine kadınları istihdama dahil edebilmek ve ekonomik anlamda özgürleşmelerini sağlayabilmek için içerisinde kreşin de olduğu bir çamaşırhane kurmaya karar verdik. Yine aynı şekilde Deppo Efes bünyesinde çalışan kadınlarımızın çocukları için bir çocuk bakım evi açmak için çalışmaları başlatmaya karar verdik."

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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