Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
Yunan basının Türk İHA'larını analiz ederken 'neyse ki batıya çok fazla gelmiyorlar' sözlerinin üzerinden 1 gün geçmeden Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Bayraktar, TB2'nin Ege'de eğitim ve görev uçuşu yaptığını duyurdu.21 Aralık 2018 Cuma 01:01
Geçtiğimiz günlerde bir Yunan televizyonunda Türk insansız hava araçlarıyla ilgili hazırlanan analiz-haber dikkat çekmişti.
"Ürkütücü!"
Analizde, silahlı ve silahsız İHA'ların yaptığı operasyonlardan görüntüler paylaşılmış ve operasyon kabiliyeti "ürkütücü" olarak nitelenmişti.
"Neyse ki, Batı'da çok fazla uçmuyorlar" demişlerdi
Türk İHA'larının neler yaptığını ve neler yapabileceğini uzun uzun anlatan sunucular, bu İHA'ların Türkiye'nin batısında çok fazla uçmadığını, genellikle doğu tarafında ve Suriye'de terörle mücadelede kullanıldığını ifade etmişlerdi.
Sunucular ayrıca bunun iç rahatlatıcı bir durum olduğunu söylemişlerdi.
Bayraktar İHA'lar Ege üzerinde uçtu
BaykarTeknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımla, İHA'ların Ege Denizi üzerinde eğitim ve görev uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bayraktar Twitter'da şu mesajı paylaştı:
"Bugün, Ege üzerinde SİHA'larımızın eğitim-görev uçuşlarını gerçekleştirdik. Komutanlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim."
Kaynak: Haber7
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