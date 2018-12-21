Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

Geçtiğimiz günlerde bir Yunan televizyonunda Türk insansız hava araçlarıyla ilgili hazırlanan analiz-haber dikkat çekmişti.

"Ürkütücü!"

Analizde, silahlı ve silahsız İHA'ların yaptığı operasyonlardan görüntüler paylaşılmış ve operasyon kabiliyeti "ürkütücü" olarak nitelenmişti.

"Neyse ki, Batı'da çok fazla uçmuyorlar" demişlerdi

Türk İHA'larının neler yaptığını ve neler yapabileceğini uzun uzun anlatan sunucular, bu İHA'ların Türkiye'nin batısında çok fazla uçmadığını, genellikle doğu tarafında ve Suriye'de terörle mücadelede kullanıldığını ifade etmişlerdi.

Sunucular ayrıca bunun iç rahatlatıcı bir durum olduğunu söylemişlerdi.

Bayraktar İHA'lar Ege üzerinde uçtu

BaykarTeknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımla, İHA'ların Ege Denizi üzerinde eğitim ve görev uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bayraktar Twitter'da şu mesajı paylaştı:

"Bugün, Ege üzerinde SİHA'larımızın eğitim-görev uçuşlarını gerçekleştirdik. Komutanlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim."

Kaynak: Haber7