Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

Yunan basının Türk İHA'larını analiz ederken 'neyse ki batıya çok fazla gelmiyorlar' sözlerinin üzerinden 1 gün geçmeden Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Bayraktar, TB2'nin Ege'de eğitim ve görev uçuşu yaptığını duyurdu.

21 Aralık 2018 Cuma 01:01
Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

Geçtiğimiz günlerde bir Yunan televizyonunda Türk insansız hava araçlarıyla ilgili hazırlanan analiz-haber dikkat çekmişti.

 

"Ürkütücü!"

Analizde, silahlı ve silahsız İHA'ların yaptığı operasyonlardan görüntüler paylaşılmış ve operasyon kabiliyeti "ürkütücü" olarak nitelenmişti.

"Neyse ki, Batı'da çok fazla uçmuyorlar" demişlerdi

Türk İHA'larının neler yaptığını ve neler yapabileceğini uzun uzun anlatan sunucular, bu İHA'ların Türkiye'nin batısında çok fazla uçmadığını, genellikle doğu tarafında ve Suriye'de terörle mücadelede kullanıldığını ifade etmişlerdi.

Sunucular ayrıca bunun iç rahatlatıcı bir durum olduğunu söylemişlerdi.

Bayraktar İHA'lar Ege üzerinde uçtu

BaykarTeknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımla, İHA'ların Ege Denizi üzerinde eğitim ve görev uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bayraktar Twitter'da şu mesajı paylaştı:

"Bugün, Ege üzerinde SİHA'larımızın eğitim-görev uçuşlarını gerçekleştirdik. Komutanlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim."

Kaynak: Haber7

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 01:01
  1. ege denizi
  2. insansız hava aracı
  3. İHA
  4. Baykar
  5. Selçuk Bayraktar
  6. TB2
  7. teknik müdür
  8. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye hakkında haberler yapan Der Spiegel muhabirinden 'yalan haber' itirafı! "Özür dilerim"
    1. Türkiye hakkında haberler yapan Der..
    2. YSK seçim yasaklarını açıkladı
    3. Başbakana yumurtalı saldırı
    4. Kızı açıkladı! Durumu ağırlaşan kanser..
    5. Yahudi yerleşimcilerinin Batı..
    6. ABD Savunma Bakanı Mattis şubat ayı..
    7. Trump'tan flaş açıklama: Mattis görevi..
    8. İslam'ı seçip Müslüman oldu, adını..
    9. ABD Başkanı Donald Trump, Savunma..
    10. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir..
    11. "PKK/PYD/YPG Suriye'de Arapça'yı..
    12. Pompoe'dan açıklama: Suriye'den..
    13. Uygur Türkleri Washington'da Çin'i..
    14. Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın..
    15. Nijerya'da yetersiz beslenmeden dolayı..
    16. ABD borsaları hükümetin kapanacağı..
    17. Sokak ortasında damadının boğazını..
    18. Drone'lar Londra havalimanını felç..
    19. Tartıştığı damadını öldürdü
    20. Trump'tan bütçeye Meksika duvarı resti
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!
    Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    AK Parti'nin İstanbul adayı netleşti! Yarın istifa edecek
    AK Parti'nin İstanbul adayı netleşti! Yarın istifa edecek