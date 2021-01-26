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Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST2021 Model Uydu Yarışması mesajı
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST2021 Model Uydu Yarışması mesajı

TEKNOFEST2021 Model Uydu Yarışması hakkında paylaşımda bulunan Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, başvuru için son tarihi de duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 16:36:00 -
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST2021 Model Uydu Yarışması mesajı

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize' diyor şarkı. 'Gidip yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize' diyor neslimiz." paylaşımıyla TEKNOFEST2021 Model Uydu Yarışması'nın son başvuru tarihini duyurdu.

Son tarih 28 Şubat

Telegram kanalından açıklamada bulunan Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST2021 Model Uydu Yarışması'nda lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerimiz uydu ve uzay teknolojileri alanında kıyasıya rekabet için hazırlanıyor." ifadelerine yer verdi.

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar başvuru için son tarihi 28 Şubat olduğunu duyurdu.

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