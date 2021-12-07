Selçuk Bayraktar'dan "Sivil Havacılık Günü" paylaşımı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Uluslararası Sivil Havacılık Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bayraktar yaptığı paylaşımda "'Sevda kuşun kanadında...' Uçmak, özgürce gökyüzünde... Sevdalıların ülkesinde..." ifadelerine yer verdi.
Paylaşım, "#7AralıkUluslararasıSivilHavacılıkGünü" etiketiyle yapılırken, "Cem Karaca'nın Sevda Kuşun Kanadında" şarkısını seslendirdiği müzik de paylaşımdaki videoda yer aldı.