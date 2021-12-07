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Aktüel Selçuk Bayraktar'dan "Sivil Havacılık Günü" paylaşımı
Aktüel

Selçuk Bayraktar'dan "Sivil Havacılık Günü" paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Uluslararası Sivil Havacılık Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 22:38:00 - 2021-12-07 22:39:20

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar yaptığı paylaşımda "'Sevda kuşun kanadında...' Uçmak, özgürce gökyüzünde... Sevdalıların ülkesinde..." ifadelerine yer verdi.

Paylaşım, "#7AralıkUluslararasıSivilHavacılıkGünü" etiketiyle yapılırken, "Cem Karaca'nın Sevda Kuşun Kanadında" şarkısını seslendirdiği müzik de paylaşımdaki videoda yer aldı.

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