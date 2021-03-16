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Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: AKINCI PT-3 ilk koşusunda
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: AKINCI PT-3 ilk koşusunda

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 testinin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:49:00 -
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: AKINCI PT-3 ilk koşusunda

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından AKINCI PT-3'ün yeni test görüntülerini paylaştı. Bayraktar, yaptığı açıklamada, "AKINCI PT-3 ilk koşusunda... Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak..." ifadelerini kullandı.

13 Mart tarihinde Baykar Savunma tarafından yapılan açıklamada AKINCI Prototip 2 İnsansız Hava Aracı'nın, (AKINCI PT-2) Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçtiği bildirilmişti.

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