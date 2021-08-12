Selçuk Bayraktar yazdı... Savcı Sayan faşist Tanju Özcan'a postaladı

yeniakit.com.tr

Başkent Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir grup ile çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın hayatını kaybetti. Olayın yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce kişi Suriyelilere ait işyerlerine, evlere ve araçlara saldırdı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Suriyelilere yönelik yapılan saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Türk milletinin kendisine sığınan mazlum insanlara asla zarar vermeyeceğini belirten Bayraktar, "Bize sığınmış olup da suç işleyen biri varsa, cezasını yasalar çerçevesinde devletimiz verir. Hiçbir gerekçe toplumsal birliğimizi, huzurumuzu asla bozmamalı" dedi.

Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türk milletiyiz. Mazlumların özlemle beklediği “Vefalı Türk”üz… Biz kimsenin ailesine, evine, iş yerine el uzatmayız. Hiçbir çocuğun, yetimin canını yakmayız, yakamayız… Bize sığınmış insanlara asla zarar vermeyiz. Şefkatle elimizi uzatırız… İnancımız, töremiz, geleneğimiz, insanlığımız bunu söyler bize. Bize sığınmış olup da suç işleyen biri varsa, cezasını yasalar çerçevesinde devletimiz verir. Hiçbir gerekçe toplumsal birliğimizi, huzurumuzu asla bozmamalı! Zulme karşı birlikte mücadele edip, birlik olmalıyız…"

Bayraktar'ın mesajını faşist Tanju Özcan'a postaladı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Selçuk Bayraktar'ın takdir toplayan bu mesajını son günlerde yaşanan mülteci düşmanlığının fitilini ateşleyen faşist CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a gönderdi.

Bayraktar'ın mesajını alıntılayan Savcı Sayan yaptığı paylaşıma "Bolu Belediye Başkanına gönderiyorum" notunu düştü.