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Gündem Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'ten çağrı yaptı!
Gündem

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'ten çağrı yaptı!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşlara TEKNOFEST çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 01:40:00 - 2021-09-26 01:44:12

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilİyor.

TEKNOFEST heyecanı devam ederken Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile vatandaşlara çağrı yaptı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul’da bir sonraki TEKNOFEST 2 yıl sonra olacak. Son gününü kaçırmayın, çok erkenden gelin. Sabah 8:00.'dan itibaren TEKNOFEST'in kapıları sizlere açık olacak...' ifadelerini kullandı.

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