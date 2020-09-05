Selçuk Bayraktar duyurdu... İşte AKINCI TİHA'nın göreve başlayacağı tarih

İnsansız hava araçlarının mimarı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 2021 yılında göreve başlayacağının müjdesini verdi.

Tuz Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'nda incelemelerde bulunan Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın 2021'de göreve başlayacağını söyleyerek "İkinci prototipi bitti. Biz şu an üçüncü prototipini ve seri imalat ürünü olan AKINCI'yı üretiyoruz. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Kalifikasyon ve test uçuşları da hali hazırda devam ediyor. İnşallah 2021'de teslimatı sonrası göreve başlaması mümkün olacaktır. Hedefimiz bu yönde" ifadelerini kullandı.

AKINCI TİHA'nın kendi sınıfında hiçbir insansız hava aracında olmayan özelliklere sahip olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"AKINCI'ya kendi sınıfında neredeyse hiçbir insansız hava aracında olmayan özellikler bırakılacak. Bütün bunlar milli savunma sanayimizin ekosistemi sayesinde olacak. Bugün burada roket yarışmasını düzenleyen Roketsan, önemli mühimmatlarını füzesini geliştiriyor.

TÜBİTAK SAGE farklı teknoloji sistemlerini geliştiriyor. ASELSAN önündeki radarını yapıyor. Aslında bu da Teknofest gibi Akıncı da bir anlamda takım oyunu. Bütün alt sistemlerle birlikte o kabiliyetleri kazanacak. Bizim geliştirdiğimiz sistemler tümüyle otonom uçuş yönünde, yapay zeka bilgisayarları yönünde. Hava aracı, bir anlamda robot uçak. Mühimmat sistemleri ve elektronik kart sistemleri milli savunma sanayimizin eserleridir."